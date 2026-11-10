Portavoz del vicepresidente J.D. Vance revela a SEMANA detalles del viaje que tenía programado a Colombia

Por Juan Esteban Silva - Washington D.C.
La oficina del vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance compartió con SEMANA en Washington información detallada sobre el viaje que habría cancelado que el alto funcionario de la administración Trump tenía programado para visita oficial en Bogotá el 20 y 21 de noviembre.
“El equipo del vicepresidente explora regularmente posibles oportunidades de viaje para apoyar las agendas de política nacional e internacional de la Administración”, dijo una portavoz a este medio.
Según confirmó SEMANA, la oficina del vicepresidente estadounidense entiende que “ningún viaje se considera definitivo hasta que sea anunciado oficialmente” y aclaran que todos los posibles viajes “pueden encontrarse en distintas etapas de evaluación y consideración” según su agenda.
Más temprano este mismo martes, SEMANA también pudo conocer que J.D. Vance habría cancelado un plan a corto plazo para visitar Latinoamérica, pese a que la Casa Blanca no había confirmado dicho viaje previamente.
La posible visita de J. D. Vance a Colombia comenzó a comentarse públicamente desde el pasado 30 de octubre, cuando SEMANA pudo confirmar con fuentes que Washington habría estado preparando un viaje para los días 20 y 21 de noviembre a nuestro país.
La información inicial señalaba que estaba previsto un encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella. No obstante, hasta ese momento ni la Casa Blanca ni el Gobierno colombiano emitieron una confirmación oficial al respecto.
La posible visita de Vance adquiriría una notable importancia en el ámbito diplomático, ya que constituiría uno de los acercamientos de más alto nivel de la administración de Donald Trump desde que De La Espriella asumió la Presidencia.
Asimismo, este eventual encuentro podría convertirse en una oportunidad para estrechar la cooperación y fortalecer las relaciones bilaterales, luego de los desacuerdos y episodios de tensión que marcaron el mandato de Gustavo Petro.