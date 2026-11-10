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Estados Unidos

Portavoz del vicepresidente J.D. Vance revela a SEMANA detalles del viaje que tenía programado a Colombia

El alto funcionario norteamericano finalmente no visitaría al país este mes. SEMANA conoció un pronunciamiento de su despacho.

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Redacción Mundo
10 de noviembre de 2026 a las 6:42 p. m.
El vicepresidente estadounidense J.D. Vance.
El vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Foto: Jim Lo Scalzo-Pool/Getty Images.

Por Juan Esteban Silva - Washington D.C.

La oficina del vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance compartió con SEMANA en Washington información detallada sobre el viaje que habría cancelado que el alto funcionario de la administración Trump tenía programado para visita oficial en Bogotá el 20 y 21 de noviembre.

El vicepresidente JD Vance habla durante una conferencia de prensa tras reunirse con representantes de Pakistán e Irán.
J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, cancela su visita a Colombia

“El equipo del vicepresidente explora regularmente posibles oportunidades de viaje para apoyar las agendas de política nacional e internacional de la Administración”, dijo una portavoz a este medio.

Según confirmó SEMANA, la oficina del vicepresidente estadounidense entiende que “ningún viaje se considera definitivo hasta que sea anunciado oficialmente” y aclaran que todos los posibles viajes “pueden encontrarse en distintas etapas de evaluación y consideración” según su agenda.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, interviene durante la segunda jornada de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026.
El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, interviene durante la segunda jornada de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. Foto: AFP

Más temprano este mismo martes, SEMANA también pudo conocer que J.D. Vance habría cancelado un plan a corto plazo para visitar Latinoamérica, pese a que la Casa Blanca no había confirmado dicho viaje previamente.

La posible visita de J. D. Vance a Colombia comenzó a comentarse públicamente desde el pasado 30 de octubre, cuando SEMANA pudo confirmar con fuentes que Washington habría estado preparando un viaje para los días 20 y 21 de noviembre a nuestro país.

La información inicial señalaba que estaba previsto un encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella. No obstante, hasta ese momento ni la Casa Blanca ni el Gobierno colombiano emitieron una confirmación oficial al respecto.

La posible visita de Vance adquiriría una notable importancia en el ámbito diplomático, ya que constituiría uno de los acercamientos de más alto nivel de la administración de Donald Trump desde que De La Espriella asumió la Presidencia.

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J.D. Vance Foto: NurPhoto via Getty Images

Asimismo, este eventual encuentro podría convertirse en una oportunidad para estrechar la cooperación y fortalecer las relaciones bilaterales, luego de los desacuerdos y episodios de tensión que marcaron el mandato de Gustavo Petro.