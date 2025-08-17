El sábado 16 de agosto de 2025 se realizó un nuevo sorteo de la Lotería Powerball de Estados Unidos, con un bote estimado de $578.800.000 millones.

Resultados del sorteo de la Lotería Powerball del 16 de agosto de 2025

Premio mayor de $578.800.000 millones

Números: 23 - 40 - 49 - 65 - 69

Powerball roja: 23

Power Play: 3X

La expectativa terminó este 16 de agosto con el anuncio de los números del Powerball. | Foto: Powerball

Esta es la combinación ganadora anunciada oficialmente por Powerball, publicada en sus canales oficiales y transmitida en vivo desde el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de Powerball

Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4 - 11 - 40 - 44 - 50 - 4 - Power Play 3x

3x Sorteo del 11 de agosto de 2025: 6 - 16 - 33 - 40 - 62 - 2 - Power Play: 2x

2x Sorteo del 9 de agosto de 2025: 7 - 14 - 23 - 24 - 60 - 14 - PowerPlay: 2x

El próximo sorteo de Powerball se jugará el lunes 18 de agosto de 2025 a las 10:59 p.m. (hora del Este). Los resultados podrán consultarse en la página oficial de Powerball y en medios autorizados de lotería.

El plan de premios de PowerPlay es el siguiente:

Por un dólar adicional en cada jugada, la opción Power Play permite aumentar los premios secundarios de Powerball, ya que el multiplicador puede variar entre 2 y 10 veces. En el caso del Match 5, el valor del premio se fija siempre en 2 millones de dólares, sin importar el número sorteado.

El factor multiplicador se determina al azar antes de cada sorteo, aunque el 10X solo está disponible cuando el premio mayor en su modalidad de anualidad es de 150 millones de dólares o menos.