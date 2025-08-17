Suscribirse

Powerball este sábado 16 de agosto: consulte los números ganadores del sorteo de la lotería de EE. UU.

Resultado del premio mayor de la Lotería Powerball en el sorteo del sábado 16 de agosto de 2025, que juega tres veces por semana en la noche.

Redacción Mundo
17 de agosto de 2025, 11:57 a. m.
Lotería PowerBall
Lotería PowerBall | Foto: Lotería PowerBall

El sábado 16 de agosto de 2025 se realizó un nuevo sorteo de la Lotería Powerball de Estados Unidos, con un bote estimado de $578.800.000 millones.

Resultados del sorteo de la Lotería Powerball del 16 de agosto de 2025

Premio mayor de $578.800.000 millones

  • Números: 23 - 40 - 49 - 65 - 69
  • Powerball roja: 23
  • Power Play: 3X
La combinación ganadora del Powerball fue revelada este sábado 16 de agosto.
La expectativa terminó este 16 de agosto con el anuncio de los números del Powerball. | Foto: Powerball

Esta es la combinación ganadora anunciada oficialmente por Powerball, publicada en sus canales oficiales y transmitida en vivo desde el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahassee.

Powerball 20250816

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de Powerball

  • Sorteo del 13 de agosto de 2025: 4 - 11 - 40 - 44 - 50 - 4 - Power Play 3x
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 6 - 16 - 33 - 40 - 62 - 2 - Power Play: 2x
  • Sorteo del 9 de agosto de 2025: 7 - 14 - 23 - 24 - 60 - 14 - PowerPlay: 2x

El próximo sorteo de Powerball se jugará el lunes 18 de agosto de 2025 a las 10:59 p.m. (hora del Este). Los resultados podrán consultarse en la página oficial de Powerball y en medios autorizados de lotería.

El plan de premios de PowerPlay es el siguiente:

Por un dólar adicional en cada jugada, la opción Power Play permite aumentar los premios secundarios de Powerball, ya que el multiplicador puede variar entre 2 y 10 veces. En el caso del Match 5, el valor del premio se fija siempre en 2 millones de dólares, sin importar el número sorteado.

El factor multiplicador se determina al azar antes de cada sorteo, aunque el 10X solo está disponible cuando el premio mayor en su modalidad de anualidad es de 150 millones de dólares o menos.

Las loterías como Powerball ofrecen la posibilidad de ganar sumas multimillonarias y son reguladas en EE.UU. por las entidades oficiales de cada estado. Para reclamar premios, se recomienda firmar el boleto en el reverso y acudir a puntos oficiales de lotería.

