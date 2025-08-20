El sorteo de Powerball del miércoles 20 de agosto de 2025 ha dejado nuevamente a los jugadores en vilo, ya que nadie logró acertar los seis números principales, lo que elevó el premio mayor a la impresionante cifra de $643 millones de dólares, el más alto registrado en lo que va del año, según reportes oficiales.

Se estima que el ganador, si hubiese uno, podría elegir entre la opción de anualidad completa o un pago único en efectivo cercano a los $290,6 millones de dólares antes de impuestos.

El sorteo se realiza regularmente tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en Tallahassee, bajo la coordinación de la Multi-State Lottery Association (MUSL). La mecánica consiste en elegir cinco números de entre 1 y 69, más un número adicional Powerball de entre 1 y 26, lo que arroja una probabilidad de ganar el bote de 1 en 292.201.338 por boleto.

Esta imagen pertenece a la serie "Bolas de Lotería" | Foto: Getty Images

En el sorteo previo, correspondiente al lunes 18 de agosto, tampoco se registraron acertantes del premio mayor. Los números ganadores fueron 15, 46, 61, 63 y 64, con el Powerball 1 y un multiplicador Power Play de 3. Dos jugadores consiguieron premios de un millón de dólares cada uno por acertar solo los cinco números principales.

El acumulado ha ido creciendo con cada sorteo sin ganador, superando los $600 millones desde el lunes 18 y marcando un récord para finales de agosto. Este nivel de premio ha reavivado el entusiasmo entre millones de participantes en todo el país, pese a las extremadamente bajas probabilidades estadísticas.

La diferencia entre la opción de pago en efectivo y la anualidad sustancialmente más alta plantea una decisión importante para los eventuales ganadores. Si bien la anualidad brinda pagos escalonados durante 30 años, muchos optan por el desembolso inmediato, aunque menor, por motivos financieros o personales.

Powerball continúa siendo una de las loterías más populares de Estados Unidos, con distribución en 45 estados, Washington D.C., Puerto Rico e Islas Vírgenes, y atrayendo a jugadores por su posibilidad de cambiar la vida en un instante. En esta ocasión, el premio récord pone en juego una suma que eclipsa cualquier expectativa acumulada durante los sorteos anteriores del año.

El premio mayor de Mega Millions ha ascendido, lo que lo convierte en el quinto premio más grande en la historia del juego. | Foto: Getty Images

Un aspecto relevante en torno al sorteo es la contribución económica que este tipo de juegos deja en cada estado. Gran parte de los ingresos por venta de boletos se destinan a programas sociales y educativos, lo que convierte al Powerball en una fuente indirecta de financiamiento público.

En estados como Florida, California o Nueva York, los fondos recaudados superan los cientos de millones de dólares anuales, lo que genera un impacto significativo en el presupuesto estatal, más allá de los ganadores individuales.

Al mismo tiempo, analistas financieros destacan que el fenómeno del Powerball también refleja un pulso cultural en la sociedad estadounidense por la ilusión colectiva de alcanzar la riqueza de la noche a la mañana.

Cada vez que el premio mayor supera los $500 millones de dólares, el volumen de boletos vendidos se dispara, y las filas en gasolineras y supermercados crecen exponencialmente. Esta conducta, según expertos en comportamiento económico, se traduce en un fenómeno social que combina esperanza, entretenimiento y, en muchos casos, decisiones impulsivas motivadas por la magnitud del premio.