Resultados del Powerball este lunes 25 de agosto: estos son los números ganadores del premio mayor de $750 millones

El acumulado de la popular lotería estadounidense Powerball sigue creciendo con el paso de los sorteos, sin que ninguno de los jugadores logre acertar la combinación completa de las seis balotas para conseguir el millonario botín.

El acumulado dispuesto para el próximo sorteo, previsto para el lunes 25 de agosto a las 22:59 hora local, ha llegado a la cifra de 750 millones de dólares.

El ganador de este premio recibirá una consignación anual por 29 años, hasta que se cumpla el valor ganado, más intereses que se vayan acumulando en ese tiempo.

Es posible adquirir el boleto por medio de pago en línea. | Foto: Getty Images

El valor en efectivo para pago inmediato, menos impuestos, está en 338.6 millones de dólares.

Las cifras del sorteo del lunes sábado 23 de agosto de 2025 fueron: 11 - 14 - 34 - 47 - 51 - 18.

Además, se activó la opción Power Play, con un multiplicador de 2X, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Hubo ganadores de 1 millón de dólares en Maine y Nueva York después de dicho sorteo.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional.

Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional.

Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

Es posible jugar estando afuera de Estados Unidos. Para reclamar un premio, se recomienda firmar el boleto en la parte de atrás para que no haya falsificación de identidad.

Los boletos se pueden comprar vía electrónica o mediante sucursales físicas.

En caso de resultar ganador de un premio de 1 millón, debe acercarse a alguna oficina de Powerball en el estado donde adquirió el boleto.