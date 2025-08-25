Suscribirse

Estados Unidos

Resultados del Powerball este lunes 25 de agosto: estos son los números ganadores del premio mayor de $750 millones

La lotería estadounidense otorga más de mil millones de dólares en premios actualmente.

Redacción Mundo
25 de agosto de 2025, 4:24 p. m.
Lotería PowerBall
La lotería Powerball tiene presencia en más de 48 estados del país norteamericano. | Foto: Lotería PowerBall

El acumulado de la popular lotería estadounidense Powerball sigue creciendo con el paso de los sorteos, sin que ninguno de los jugadores logre acertar la combinación completa de las seis balotas para conseguir el millonario botín.

El acumulado dispuesto para el próximo sorteo, previsto para el lunes 25 de agosto a las 22:59 hora local, ha llegado a la cifra de 750 millones de dólares.

Contexto: ¿Qué pasa si gano Powerball desde México?

El ganador de este premio recibirá una consignación anual por 29 años, hasta que se cumpla el valor ganado, más intereses que se vayan acumulando en ese tiempo.

Ranking de los 10 lugares con más ganadores de lotería en Nueva York
Es posible adquirir el boleto por medio de pago en línea. | Foto: Getty Images

El valor en efectivo para pago inmediato, menos impuestos, está en 338.6 millones de dólares.

Las cifras del sorteo del lunes sábado 23 de agosto de 2025 fueron: 11 - 14 - 34 - 47 - 51 - 18.

Además, se activó la opción Power Play, con un multiplicador de 2X, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Hubo ganadores de 1 millón de dólares en Maine y Nueva York después de dicho sorteo.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional.

Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional.

Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

Es posible jugar estando afuera de Estados Unidos. Para reclamar un premio, se recomienda firmar el boleto en la parte de atrás para que no haya falsificación de identidad.

Los boletos se pueden comprar vía electrónica o mediante sucursales físicas.

En caso de resultar ganador de un premio de 1 millón, debe acercarse a alguna oficina de Powerball en el estado donde adquirió el boleto.

Para premios menores, los puede reclamar en alguna sucursal aliada.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron en video juntos la realidad tras supuesta separación: “Qué les puedo decir... sí, se acabó”

2. Armando Benedetti reconoció que “no tiene conocimiento” sobre la reunión del Gobierno y las disidencias de Calarcá

3. Las 10 noticias más importantes en Estados Unidos para este lunes 25 de agosto

4. ¿Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, sería quien lo entregue a la justicia? La tesis que comparte congresista norteamericano

5. Viajar a Estados Unidos: ¿Qué responder en la entrevista con inmigración para evitar problemas al llegar?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosPowerballLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.