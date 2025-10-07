Secretaria de Seguridad de Trump enfrenta a presunto pedófilo y promete inundar Portland de agentes migratorios: aquí el video

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, en medio de tensiones entre la administración local y el gobierno de Donald Trump, que ha propuesto desplegar a la Guardia Nacional para combatir una supuesta escalada de la criminalidad en la ciudad.

En medio de su estadía de este martes, 7 de octubre, en la ciudad, Noem se enfrentó a un presunto pedófilo, además inmigrante indocumentado, que fue arrestado por los oficiales, a quien le aseguró que las autoridades lo procesarán y lo deportarán.

De acuerdo con el video compartido por el organismo gubernamental, el hombre había sido arrestado una hora antes del encuentro con la secretaria.

🇺🇸‼️ | La secretaria Kristi Noem encaró a un pedófilo ilegal detenido en Portland y le advirtió en persona que será procesado y deportado.



El agresor fue arrestado hace apenas una hora, en una nueva muestra de la línea dura del equipo del Presidente Trump contra el crimen y la… pic.twitter.com/GcgtQTCKsM — UHN Plus (@UHN_Plus) October 7, 2025

El presentador y podcaster republicano, Benny Johnson, fue el encargado de publicar el video donde se ve a la secretaria Noem encarar al presunto criminal.

En su trino, escribió que: “El equipo de Trump NO está bromeando aquí“, en referencia a la iniciativa de presidencia de enviar a sus tropas militares para apoyar con las operaciones policiales.

Más tarde, Noem aseguró que le prometió al alcalde de Portland, Ted Wheeler, y al jefe de la policía que inundará la ciudad con más de doble de agentes del ICE si las autoridades locales no toman medidas frenéticas para combatir el crimen.

“Lo que le dije es que si no cumplía con algunas de estas medidas de seguridad para nuestros oficiales, lo íbamos a encubrir con más recursos federales y que íbamos a enviar cuatro veces la cantidad de oficiales federales aquí para que la gente de Portland pudiera tener algo de seguridad, pudieran tener algo de seguridad”, detalló en entrevista con Fox News.

Gobernadora de Oregón, Tina Kotek. | Foto: Getty Images

Este mismo martes, Noem sostuvo una reunión con la gobernadora demócrata de Oregón, Tina Kotek, quien aseguró a la Radiodifusión pública de Oregón (OPB) que había sido una “buena conversación”.

“No soy fácil de convencer. Tuvimos una conversación muy directa y cordial”, dijo la gobernadora.

“Se reunirá con las fuerzas del orden locales más tarde hoy y les contará sobre los esfuerzos que han hecho para mantener la calma”, agregó a la prensa.

Miembros de la Guardia Nacional patrullan la calle 14, en colaboración con la Policía Metropolitana de Washington D.C., el 24 de agosto de 2025 en Washington, D.C. Se ha observado una mayor presencia policial en la capital del país | Foto: Getty Images

“Hoy, en mi reunión con la secretaria Noem, reiteré una vez más que no hay ninguna insurrección en Oregón”, declaró Kotek en un comunicado.