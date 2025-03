Solicitud 42B: La Green Card que se puede pedir incluso bajo custodia del ICE

La Solicitud EOIR-42B, conocida formalmente como Application for Cancellation of Removal and Adjustment of Status for Certain Nonpermanent Residents, es un recurso legal que permite a ciertos inmigrantes indocumentados en proceso de deportación solicitar la cancelación de su expulsión y ajustar su estatus a residentes permanentes legales, obteniendo así la Green Card. Este formulario se presenta de manera defensiva ante un tribunal de inmigración como medio para evitar la deportación.