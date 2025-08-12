Subastan los guantes manchados de sangre del expresidente Lincoln y se venden por una suma millonaria

Objetos que pertenecían al popular presidente estadounidense, Abraham Lincoln, fueron subastados y vendidos por alrededor 7.9 millones de dólares.

Se trata de 114 artículos que se pusieron a la venta para pagar una deuda de hace 20 años que tenía la Fundación Presidencial Lincoln, que ascendía a los 8 millones de dólares.

En ese entonces, la fundación utilizó esos recursos para comprar objetos particulares de Lincoln a un coleccionista de California.

El objeto mejor vendido fue unos guantes manchados de sangre del mandatario, adquiridos por 1,52 millones de dólares.

La sangre de Lincoln está impregnada en estos objetos. | Foto: AP

Otro objeto importante era un par de pañuelos usados por Lincoln la noche que le dispararon, el 14 de abril de 1865. En este caso, el precio rondó los 826.000 dólares.

Por otra parte, un cartel de “Se busca” con tres sospechosos acusados de la conspiración del asesinato, liderado por John Wilkes Booth, logró recaudar $762.000, después de que el precio mínimo era $120.000.

El top lo cierra una muestra de caligrafía hecha por el mandatario asesinado, que estaba en un cuaderno que data de 1824. El valor esta vez fue de 521.00 dólares.

La caligrafía de Lincoln es un bien preciado entre coleccionistas. | Foto: AP

Datos curiosos de la colección subastada

Un supuesto sombrero del presidente número 16 de Estados Unidos, que habría regalado a un partidario del sur de Illinois, estaba avaluado en 6 millones de dólares.

Sin duda se trataba del objeto más apreciado. Sin embargo, según informó Chicago Sun-Times, en 2019 un estudio concluyó que no había pruebas de que el sombrero perteneciera a Lincoln.

En 2005 se había creado el lugar denominado Biblioteca y Museo Presidencial Abraham Lincoln, por iniciativa del abogado Louise Taper en Illinois.

Taper había puesto un bufete de abogados en la ciudad, y además tenía un empleo en la legislatura del estado.

La fundación compró un conjunto de 1.540 objetos en 2007 al abogado.

Estos artículos iban a impulsar el museo, que ya tenía un volumen importante de manuscritos de Lincoln.

Al parecer, no se pudo concretar bien la idea, y no se dio una estrategia eficiente para atraer a turistas.

Además, la recaudación de fondos fue lenta, y la fundación amenazó con vender los objetos antes de hacer el préstamo de estos al museo.

Abraham Lincoln es uno de los presidentes insignia de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Civil que azotó al país en el siglo XlX.