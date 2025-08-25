Suscribirse

Estados Unidos

Temblor en EE. UU. hoy: consulte el reporte de los últimos sismos este lunes 25 de agosto

Hubo actividad sísmica en la costa oeste del país norteamericano.

Redacción Mundo
25 de agosto de 2025, 2:25 p. m.
Los temblores, que incluyeron dos eventos importantes en Nariño, han sido ampliamente sentidos en Pasto y sus alrededores.
La actividad sísmica en Estados Unidos empezó este lunes en la costa oeste. | Foto: Getty Images

El Servicio Geológico de Estados Unidos reporta que se presentó un débil sismo, de magnitud 2.1, en el Puget Sound, cerca de la isla Bainbridge Island, Washington, en la madrugada del lunes 25 agosto a las 5:41 a. m. hora local.

El temblor tuvo una profundidad muy superficial, de 26 kilómetros, pero no fue sentido, o al menos no reportado como percibido.

Por su parte, en Ridgecrest, Condado de Kern County, California, se presentó un evento telúrico de 0.4, a las 6:00 a. m., hora de la costa oeste.

El temblor tuvo una profundidad superficial de 3.6 km y se dio a 14,2 kilómetros del casco urbano más próximo.

No se reportan daños de consideración, ni eventos que ameriten aplicar protocolos de emergencia o evacuaciones.

¿Qué hacer en caso de un sismo?

Es recomendable agacharse, cubrirse y sostenerse de algo firme. Evite ventanas y objetos que puedan caerse o quebrarse durante la actividad sísmica.

Apenas se termine el movimiento, debe evacuar, respondiendo a las recomendaciones de los organismos de emergencia.

x
Este implemento es imprescindible para medir la intensidad de sismos o terremotos | Foto: Getty Images

Hágalo de forma tranquila y ordenada, priorizando la movilidad de niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y con otros limitantes de salud física.

Cuando ya sea recomendable volver a su lugar, revise si hay fugas de gas y de agua, además de evaluar posibles daños estructurales.

En caso de encontrar fallos estructurales, avise a las autoridades competentes, ya que puede representar un eventual peligro para muchas personas.

Los expertos recomiendan mantener la calma y ponerse en un lugar seguro mientras pasa el movimiento telúrico.

Identifique zonas seguras en su vivienda y zonas de estudio o trabajo, además de objetos como mesas donde pueda hacerse si hay alguna novedad.

Prepare una mochila de emergencia con medicinas, botiquín de primeros auxilios, linterna recargable, radio con pilas, un silbato, agua y documentos importantes.

Muchas personas no se toman con seriedad las acciones preventivas y la realidad es que estas pueden salvar cientos de vidas en caso de un terremoto de gran magnitud.

En esta era digital, deje un cargador portátil de emergencia para poder comunicarse con sus seres queridos.

