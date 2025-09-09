El Conjuro es una de las películas de terror que ha alcanzado mayor fama en los últimos años y para quienes disfrutan de este tipo de cine, existe la oportunidad de adquirir la casa en donde se llevó a cabo la grabación de la saga.

La casa de Rhode Island será rematada el 31 de octubre, en pleno Halloween, tras un proceso de ejecución hipotecaria, de acuerdo a lo que han confirmado varios medios estadounidenses.

¿Cómo se llevará a cabo la subasta de la casa de El Conjuro?

La totalidad de la casa será rematada y la venta se llevará a cabo en línea el 31 de octubre a las 11 a. m., y el proceso será gestionado por la firma especializada JJ Manning Auctioneers.

Son 3.44 hectáreas y una construcción principal de aproximadamente 279 metros cuadrados.

La subasta está avalada por el registro público y el propio portal de la casa de subastas, según lo registra The Boston Globe, y desde el anuncio de la puja, el número de consultas sobre el tema ha aumentado a gran escala.

La propiedad, conocida por los presuntos sucesos paranormales ocurridos en la década de 1970, será ofrecida al mejor postor en un evento que promete atraer tanto a coleccionistas como a fanáticos del terror.

Los interesados podrán inscribirse en línea para participar y conocer las condiciones de la compra.

Los interesados deberán registrarse previamente, cumplir con los requisitos establecidos por la casa de subastas, como depósito de garantía o documentación legal, y estar atentos al inicio de las pujas en la fecha señalada.

Entre las personas que han mostrado interés en adquirir esta propiedad están Matt Rife, comediante, y Elton Castee, YouTuber, dueños del hogar y museo ocultista de los Warren en Connecticut.

Ambos han manifestado su interés por adquirir esta propiedad, con la idea de preservar su legado sobrenatural y abrirla al público, tal y como se explica en The New York Post.

La casa de Rhode Island que inspiró la saga cinematográfica de terror “El Conjuro” | Foto: Google Maps

La historia de la casa del terror

Construida en el siglo XVIII, esta casa rancho se hizo internacionalmente famosa por los supuestos fenómenos paranormales que experimentó la familia Perron en los años 70, y que inspiraron la franquicia cinematográfica

En 2022, la desarrolladora Jacqueline Nuñez adquirió la propiedad por 1,5 millones de dólares, con la intención de explotarla como atracción turística paranormal, ofreciendo tours, estancias nocturnas e incluso experiencias de “camping con fantasmas”, conocida como ghamping.

No obstante, tras enfrentar disputas legales, perder la licencia de entretenimiento y acumular problemas financieros, la casa quedó vacía y comenzó el proceso de ejecución hipotecario.