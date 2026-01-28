Estados Unidos

Tensión por Groenlandia: Marco Rubio se pronunció respecto al caso y asegura que habrá reuniones

El Secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que habrá reuniones para tratar el tema de Groenlandia en medio del deseo de Estados Unidos por que este territorio haga parte del país norteamericano.

Redacción Mundo
28 de enero de 2026, 11:21 p. m.
Marco Rubio y Groenlandia.
Marco Rubio y Groenlandia. Foto: Composición Semana/ Getty images

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó este miércoles su confianza en que se podrá encontrar una solución satisfactoria para todos con respecto al territorio de Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump prometiera negociaciones al respecto.

Habrá reuniones técnicas entre nosotros y nuestros socios en Groenlandia y en Dinamarca sobre este tema, y creo que hemos puesto en marcha un proceso que conducirá a un resultado positivo para todos”, declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

El presidente Donald Trump escucha al secretario de Estado Marco Rubio durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca.
Donald Trump y Marco Rubio. Foto: AP

Trump revolucionó a la OTAN después de amenazar con apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que se encuentra estratégicamente ubicado y es rico en minerales, y que el mandatario considera indispensable para la seguridad de Estados Unidos.

Donald Trump amenaza a Irán y mueve gran flota liderada por el Abraham Lincoln: “El próximo ataque será mucho peor”

Desde la Casa Blanca se afirma que se necesita a Groenlandia por un tema de “seguridad nacional”, pues con este territorio se pretende adelantar el proyecto de la “Cúpula Dorada”, el cual es un sistema de defensa aéreo que busca proteger al país norteamericano de cualquier amenaza que pueda venir por aire.

