Tensión por Groenlandia: Marco Rubio se pronunció respecto al caso y asegura que habrá reuniones

El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ratificó este miércoles su confianza en que se podrá encontrar una solución satisfactoria para todos con respecto al territorio de Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump prometiera negociaciones al respecto.

“Habrá reuniones técnicas entre nosotros y nuestros socios en Groenlandia y en Dinamarca sobre este tema, y creo que hemos puesto en marcha un proceso que conducirá a un resultado positivo para todos”, declaró Rubio ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Donald Trump y Marco Rubio. Foto: AP

Trump revolucionó a la OTAN después de amenazar con apoderarse de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca que se encuentra estratégicamente ubicado y es rico en minerales, y que el mandatario considera indispensable para la seguridad de Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca se afirma que se necesita a Groenlandia por un tema de “seguridad nacional”, pues con este territorio se pretende adelantar el proyecto de la “Cúpula Dorada”, el cual es un sistema de defensa aéreo que busca proteger al país norteamericano de cualquier amenaza que pueda venir por aire.

El mandatario republicano acusa a Dinamarca y a varios países europeos socios del tratado de defensa de no proteger la isla ante Rusia y China. De hecho, indicó hace algún tiempo: “Si no la tomamos, Rusia o China lo hará”.

Sin embargo, tras semanas de reiterar su deseo de anexionar Groenlandia a Estados Unidos, incluso a través del uso de la fuerza, Trump anunció el 21 de enero, en el Foro Económico de Davos, “el marco de un futuro acuerdo” sobre la isla ártica alcanzado con el jefe de la OTAN, Mark Rutte.

Donald Trump en Davos. Foto: Getty Images

Luego del anuncio, el mandatario estadounidense retiró sus amenazas de nuevos aranceles a los países europeos contrarios a su voluntad de adquirir la isla y descartó cualquier intervención militar.

Esto, pese a que en su intervención inicial en Davos afirmó: “Queremos ese trozo de hielo para proteger el mundo”, indicando además que “ningún grupo de naciones está en condiciones de proteger a Groenlandia, aparte de Estados Unidos”.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, declaró después que desconocía lo que pudieron haber acordado el presidente estadounidense y el jefe de la OTAN.

Esta situación ha despertado gran polémica a nivel mundial, tanto así que Dinamarca ha decidido desplegar fuerzas militares en Groenlandia para proteger la soberanía.

La tensión sigue en aumento y se espera que se adelanten las reuniones que el Secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que se harían para poder buscar una solución al tema de Groenlandia.

*Con información de AFP.