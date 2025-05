Tiene sueños, una beca y un futuro brillante… pero ICE amenaza con quitárselo todo

Sin embargo, su historia dio un giro inesperado hace unas semanas cuando fue arrestada por una supuesta infracción de tránsito que, más tarde, se demostró que no le correspondía. Pese a ello, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidió detenerla por su estatus migratorio irregular, y ahora enfrenta la posibilidad de ser deportada.

El caso ocurrió en Dalton, Georgia , donde un oficial detuvo el vehículo en el que viajaba Ximena. Aunque la citación fue anulada tras comprobarse que no coincidía con la descripción del vehículo infractor, la joven admitió que había ingresado ilegalmente al país con sus padres cuando era una niña.

| Foto: City of Dalton via WXIA

De acuerdo con CNN en Español, la familia ha vivido durante más de 15 años en Georgia sin antecedentes penales ni problemas con la justicia. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional argumenta que han tenido oportunidades para regularizar su estatus y no las han aprovechado. La defensa de Ximena sostiene que ella no era elegible para acogerse al programa DACA, debido a que no cumplió con ciertos requisitos al momento de su aplicación.