Tres infantes de marina fueron encontrados muertos en un automóvil en Carolina del Norte, esta es la causa de muerte

De acuerdo con la cadena NPR, la oficina del alguacil del Condado de Pender no ha aclarado si las muertes fueron accidentales o intencionales.

Tristeza

Los tres marines están identificados como Tanner J. Kaltenberg, de 19 años, de Madison, Wisconsin, Merax C. Dockery, de 23 años, de Pottawatomie, Oklahoma, e Ivan R. Garcia, 23, de Naples, en la Florida.

Al ver que el joven no llegaba la familia comenzó a llamar a los hospitales y cárceles de Carolina del Norte, la madre se comunicó con la oficina del alguacil y el sargento de su hijo en Camp Lejeune, lo que dio inició a la búsqueda.

El monóxido de carbono reduce drásticamente la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Dormido

“Estaba preocupada de que fuera algo peor”, dijo la madre a The Associated Press en una entrevista telefónica y declaró que se encontraba tranquila, de pensar que el joven estaba dormido cuando perdió la vida: “Estoy en paz. Me siento en paz porque sé que estaba dormido cuando falleció”, afirmó.