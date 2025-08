Trump causa polémica por reinstalar una estatua derribada y destruida en el 2020

| Foto: The Washington Post via Getty Im

La estatua de Albert Pike duró erigida más de 100 años. | Foto: The Washington Post via Getty Im

Es reconocido como autor de la obra Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry (Moral y Dogma del Rito Escocés Antiguo y Aceptado de la Francmasonería), publicada en el año 1871.