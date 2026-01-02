Estados Unidos

Un paracaidista pierde el control y cae dentro de un estadio lleno antes de un partido de fútbol: este es el video del momento

Las autoridades de seguridad del estadio reportaron que no hubo heridos en medio del incidente.

Redacción Mundo
3 de enero de 2026, 1:42 a. m.
El hombre perdió el control y cayó en medio del estado lleno de personas.
El hombre perdió el control y cayó en medio del estado lleno de personas. Foto: Tomada de redes sociales

En redes sociales se viralizó un video de un paracaidista que cayó en medio de un estadio tras sufrir complicaciones con su equipo de salto. En el establecimiento deportivo, cientos de personas que presenciaron el momento estaban esperando el inicio del Armed Forces Bowl.

El evento se llevó a cabo en Fort Worth, en el estado de Texas, en Estados Unidos. Se trataba de un partido universitario de fútbol americano entre los equipos Rice Owls y Texas State. Este se jugó sin contratiempos luego de que el paracaidista fuera atendido.

En el protocolo previo a la apertura del evento deportivo, el paracaidista no logró aterrizar en el punto previsto y perdió el control del vuelo hasta que cayó en un área que separa el campo de juego con las graderías, de acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes difundidas en redes sociales.

Increíble video: así rescataron la tractomula que quedó colgando de un puente en Virginia Occidental, EE.UU.

Los organizadores del Armed Forces Bowl detallaron a la prensa que nadie resultó herido. El paracaidista se levantó sin problema tras su caída y salió del campo sin solicitar asistencia médica. Tampoco se reportaron heridos o personas afectadas de aquellos que estaban cerca de donde aterrizó el hombre.

Antes de que iniciara el partido, el personal de seguridad y logística verificó que no existiera riesgo en el lugar para garantizar la seguridad de los jugadores y de los asistentes.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
No se registraron heridos del incidente. Foto: Getty Images

Pese a que fue solo un video el que se volvió viral en internet, en el mismo evento previo al partido de fútbol, otro paracaidista también falló en su vuelo. Este no logró entrar al aeropuerto y cayó fuera del establecimiento.

Paracaidista británico cae más de 3.000 metros y sobrevive de forma milagrosa en EE. UU.

El Armed Forces Bowl se celebra cada temporada en Estados Unidos y hace parte de los juegos de fútbol americano más importantes del país. Este se trata de una competencia entre equipos universitarios y está dedicado a honrar a las Fuerzas Armadas del país de Norteamérica.

Por lo anterior, antes de que inicie el partido, se suelen integrar actos simbólicos de carácter patriótico como ceremonias militares, sobrevuelos, homenajes a veteranos y exhibiciones aéreas. Algunas presentaciones también incluyen paracaidistas, que honran a los soldados de la nación.

Pese a que estas presentaciones son muy comunes en los eventos deportivos de gran escala de Estados Unidos, requieren de maniobras de alto riesgo, en especial cuando se llevan a cabo en lugares cerrados o pequeños.

