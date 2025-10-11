Suscribirse

Estados Unidos

“Una de las experiencias más fuertes que he vivido”: en video, colombiana denunció peligrosa estrategia usada por ladrones en Miami

La mujer contó su dramática experiencia en un video.

Redacción Semana
11 de octubre de 2025, 5:48 p. m.
Modelo colombiana denuncia peligroso modo de robo en Miami.
La modelo colombiana denunció la peligrosa modalidad de robo en Miami. | Foto: Redes sociales.

“Veo muchas noticias, videos en redes sociales, de casos que digo, esto jamás me va a pasar; me siento la mujer maravilla, invencible, inmortal, esto no me pasaría jamás”. De esta manera, una colombiana inició su denuncia sobre una modalidad peligrosa de robo usada por delincuentes en Miami.

“Bueno, hoy tuve una de las experiencias más fuertes que he vivido y fue de la manera más sencilla. Yo salgo al carro y cuando quiero abrir la puerta hay una flor. En ese momento estaba en videollamada con mi pareja y le digo: ‘Tú me dejaste esta flor, gracias”, dijo la mujer en un video que aparece en la red social X.

Contexto: Miami-Dade lanza Metro Express: el nuevo sistema eléctrico que promete revolucionar el transporte en el sur del condado

Sin embargo, se llevó semejante sorpresa al recibir una respuesta negativa de parte de su pareja, quien le dijo que botara inmediatamente la flor por la ventana.

Yo simplemente tomo la flor y la boto. Yo no la ingreso al carro, yo no la huelo, nada, pero con el solo hecho de tocarla ya la droga se impregna y es muy fácil que empiece a hacer efecto”, dio a conocer la mujer.

EE.UU.
El hecho ocurrió en Miami, Florida. | Foto: Getty Images

Minutos después del contacto con la flor, la droga que contenía la planta tuvo un impacto fuerte en su salud.

“Me sentí mareada. Yo empiezo a manejar y se me empiezan a ir como las luces. Veo un carro que me está siguiendo, un carro negro, alcanzo a enviar mi ubicación y a cerrar mi carro”, relató.

Lo que siguió fue haber sido atendida por personas cercanas, que la trasladaron a un centro médico.

Ya fuera de peligro, la mujer pidió a sus seguidores tener precaución cuando encuentren cosas atractivas arrojadas en el suelo.

Aunque según El Nuevo Herald, un diario local, en julio de este año la policía local había reportado una disminución del 17 por ciento en los casos de robos, el diario Las Américas citó el estudio AreaVibes, Model City, que indicó una preocupación por el incremento en el robo en tiendas, el cual subió un 14.79 por ciento, así como el robo de edificios, que creció en un 36.36%, “una escalada que exige atención”, dijeron.

La mujer que aparece en el video es la prestigiosa modelo paisa Aura Serrano. SEMANA intentó comunicarse con ella para conocer más sobre la grave denuncia que hizo, pero no ha sido posible una respuesta.

No obstante, la publicación realizada por Colombia Oscura tiene más de 170 comentarios, 1,3 millones de visualizaciones, 500 repost, 3 mil me gusta y ha sido guardada en X más de 1.000 veces.

Contexto: Liberan por error en Miami-Dade a convicto de doble asesinato y secuestro; autoridades lo buscan y ofrecen recompensa

