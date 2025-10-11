“Una de las experiencias más fuertes que he vivido”: en video, colombiana denunció peligrosa estrategia usada por ladrones en Miami

“Veo muchas noticias, videos en redes sociales, de casos que digo, esto jamás me va a pasar; me siento la mujer maravilla, invencible, inmortal, esto no me pasaría jamás”. De esta manera, una colombiana inició su denuncia sobre una modalidad peligrosa de robo usada por delincuentes en Miami.

“Bueno, hoy tuve una de las experiencias más fuertes que he vivido y fue de la manera más sencilla. Yo salgo al carro y cuando quiero abrir la puerta hay una flor. En ese momento estaba en videollamada con mi pareja y le digo: ‘Tú me dejaste esta flor, gracias”, dijo la mujer en un video que aparece en la red social X.

Sin embargo, se llevó semejante sorpresa al recibir una respuesta negativa de parte de su pareja, quien le dijo que botara inmediatamente la flor por la ventana.

“Yo simplemente tomo la flor y la boto. Yo no la ingreso al carro, yo no la huelo, nada, pero con el solo hecho de tocarla ya la droga se impregna y es muy fácil que empiece a hacer efecto”, dio a conocer la mujer.

El hecho ocurrió en Miami, Florida. | Foto: Getty Images

Minutos después del contacto con la flor, la droga que contenía la planta tuvo un impacto fuerte en su salud.

“Me sentí mareada. Yo empiezo a manejar y se me empiezan a ir como las luces. Veo un carro que me está siguiendo, un carro negro, alcanzo a enviar mi ubicación y a cerrar mi carro”, relató.

#INCREÍBLE 😱 Una joven colombiana residente en Miami (USA) contó en redes sociales la amarga experiencia por la que pasó mientras se subía a su vehículo. En su denuncia, la mujer invita a otras personas a tener mucho cuidado al momento de tomar objetos extraños dejados por ahí. pic.twitter.com/SQHAhjtnlf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 10, 2025

Lo que siguió fue haber sido atendida por personas cercanas, que la trasladaron a un centro médico.

Ya fuera de peligro, la mujer pidió a sus seguidores tener precaución cuando encuentren cosas atractivas arrojadas en el suelo.

Aunque según El Nuevo Herald, un diario local, en julio de este año la policía local había reportado una disminución del 17 por ciento en los casos de robos, el diario Las Américas citó el estudio AreaVibes, Model City, que indicó una preocupación por el incremento en el robo en tiendas, el cual subió un 14.79 por ciento, así como el robo de edificios, que creció en un 36.36%, “una escalada que exige atención”, dijeron.

La mujer que aparece en el video es la prestigiosa modelo paisa Aura Serrano. SEMANA intentó comunicarse con ella para conocer más sobre la grave denuncia que hizo, pero no ha sido posible una respuesta.