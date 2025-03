Una mujer de 106 años denuncia los problemas que tiene en aeropuertos de EE. UU.: “No soy una anciana tonta”

Biggerstaff, quien realiza viajes dos veces al año a Gainesville, Florida, junto a su hija, sospecha que los sistemas informáticos de las aerolíneas no están preparados para procesar edades superiores a 100 años. Esta situación la lleva a sentirse subestimada y tratada como si fuera incapaz debido a su avanzada edad. Su amiga, Arline Thienel, respalda esta preocupación y sugiere que los sistemas deberían actualizarse para reconocer edades hasta 120 años, reflejando el aumento en la longevidad de la población.

Si viaja a Estados Unidos, podría ser detenido en el aeropuerto por no cumplir esta norma

Contexto: Si viaja a Estados Unidos, podría ser detenido en el aeropuerto por no cumplir esta norma

Según Fox News, Biggerstaff indicó que siente que la menosprecian cada vez que viaja. “Si pudiera lograr que las aerolíneas entendieran que no soy una anciana tonta, y eso es lo que creen que soy; que no sé si vengo o voy”, expresó en una entrevista al medio. A pesar de la avanzada edad, ella subraya que no encaja con los estereotipos asociados a los centenarios en situaciones de movilidad restringida.