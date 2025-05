Viajar en vacaciones de verano con Green Card: lo que debe saber

Vacaciones de verano: ¿puedo salir de EE. UU. con Green Card?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) señala que la tarjeta de residente permanente permite ser readmitido al país tras un viaje al exterior, siempre que la estadía fuera no supere el plazo de un año.

Según la agencia, los residentes permanentes pueden salir libremente del país, y en la mayoría de los casos, las salidas breves no afectan su estatus migratorio. No obstante, si las autoridades consideran que la persona no tiene la intención de mantener una residencia permanente en Estados Unidos, se podría determinar que ha renunciado a su estatus.