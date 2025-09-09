Suscribirse

Estados Unidos

Video: violento asalto en masa a una joyería de California deja a un hombre de 88 años gravemente herido

Más de una docena de encapuchados ingresaron de manera violenta a la tienda y agredieron al dueño. El momento ha rondado por redes sociales.

Redacción Mundo
10 de septiembre de 2025, 2:56 a. m.
robo california
El grupo de ladrones se estrelló contra la entrada de la joyería y entraron en masa a robar. | Foto: Tomada de redes sociales

Un hombre de 88 años fue brutalmente atacado en medio de un robo a su joyería el pasado viernes, de acuerdo con la información de la policía local.

El incidente ocurrió en la joyería Kim Hung, ubicada en la ciudad de San José, en el estado de California, en Estados Unidos.

La grabación de las cámaras de seguridad muestran el impactante momento en el que un grupo de más de 12 personas, encapuchadas, estrellan una camioneta contra la vitrina del establecimiento, luego entran en masa, rompen las estanterías y golpean al hombre de la tienda.

robo california
Los ladrones agredieron al hombre, provocándole graves heridas. | Foto: Tomada de redes sociales

El golpe que sufrió la víctima le provocó un derrame cerebral, además de que enfrenta una serie de heridas y cortadas por los vidrios rotos, de acuerdo con fuentes cercanas al dueño de la joyería.

“Él está bien, pero el negocio no. Todo el mundo conoce la situación ahora mismo. Todos los negocios están en peligro”, declaró un amigo del hombre de 88 años, quien no ha sido identificado, según un reportaje de ABC7.

“Los sospechosos huyeron del lugar en varios vehículos antes de la llegada de la policía”, anunció el departamento de policía de la ciudad ante la prensa. “Hasta el momento, los sospechosos permanecen sin identificar y prófugos”.

Los líderes locales han determinado que el establecimiento sufrió importantes daños, los cuales rondan entre 50.000 y 100.000 dólares. A esto se le suman los gastos médicos que debe asumir el dueño de la joyería tras el momento que enfrentó.

La policía local manifestó que los sospechosos huyeron del lugar en varias camionetas. Hasta el momento ninguno ha sido identificado, y tampoco se ha procedido con el arresto de algún involucrado.

“En Milpitas, también tenemos esos ataques, donde la gente simplemente va y embiste los cajeros automáticos”, dijo la alcaldesa de Milpitas, California, Carmen Montano, según las declaraciones recopiladas por ABC7.

robo california
Todos los sospechosos están prófugos. | Foto: Tomada de redes sociales

“Necesitamos más apoyo en seguridad pública, con más policías. Necesitamos más fiscales para procesar este tipo de delitos y que se traigan más cámaras”, dijo, por su parte, el concejal de San José, Bien Doan.

“Esto ocurrió a plena luz del día, a la una de la tarde de un viernes. Esto podría pasarle a cualquier negocio que esté abierto durante un día laboral”, expresó el alcalde de la ciudad de Cupertino, en California, Liang Chao.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos que si tienen alguna información sobre los criminales, se comuniquen de inmediato con el departamento de policía de San José, en California.

