Armenia: 300 manipuladoras del PAE recibirán el pago de los últimos meses

La Gobernación del Quindío inició el pago a las manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar, PAE, a quienes se les debía salarios desde hace dos meses , entre estas, la prima y liquidación. Por parte del operador Sinergia 2022, la unión temporal que tenía el contrato para la prestación del PAE. Aparentemente, este operador renunció por una campaña de saboteo en su contra.

Según la Gobernación del Quindío, este consorcio recibió del anterior operador tanto los recursos físicos y financieros como la cartera. En este sentido, desde que inició la ejecución, se ha procedido a la cancelación de las deudas existentes, en el orden cronológico. Es decir, de las más antiguas a las más recientes. De acuerdo con esto, los recursos provienen de la Gobernación del Quindío.

“Después de que el operador radicara la cuenta de cobro el jueves 18 de agosto, la consignación por parte de la Gobernación del Quindío se hizo el viernes 19 de agosto y el monto se vio reflejado en las arcas de Sinergia 2022 el lunes 22 de agosto”, según un comunicado emitido por la Gobernación.

Cabe recordar que semanas atrás la Gobernación del Quindío estuve en diálogos con operadoras del PAE para poder llegar a un cuerdo en cuanto frente a las deudas del antiguo operador.

El espacio de diálogo se abrió después de que existieran señalamientos y comentarios en cuanto al pago de las mujeres que prestan sus servicios en el PAE, muchas de ellas son madres cabeza de hogar: “Nos decían que la Gobernación se iba a robar la plata, que era la Gobernación la que no nos quería pagar. Quedé muy contenta, porque se comprometieron con el pago. Nos explicaron qué pasaba, por qué no pagaba la empresa”, declaró una de las mujeres que la que asistió al espacio de diálogo.

Colegios de 26 municipios de Antioquia no han implementado el PAE

La cobertura departamental del Programa de Alimentación Escolar, con corte al 26 de agosto, es del 77 %.

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha llegado a las instituciones educativas de 26 poblaciones de Antioquia por falta de operadores. Es decir, las administraciones municipales no han iniciado la contratación porque no hay empresas que estén dispuestas a distribuir los productos. La Gobernación identificó los puntos críticos de la oferta.

De acuerdo con la Secretaría de Inclusión Social departamental, que hace seguimiento a la implementación de la política educativa en las instituciones no certificadas, el presupuesto fijado en 2021 para la adquisición de los alimentos en 2022 no incluyó el incremento que podrían tener las operaciones logísticas ni los productos.

A razón de que el dinero no es suficiente para cumplir con los requisitos de la minuta, los oferentes han esquivado las contrataciones. En varias subregiones se reportan afectaciones considerables en las sedes rurales, donde muchas veces el refrigerio que entrega el Estado es la única comida que reciben los menores de edad durante el día.

“A partir de enero ocurrieron varias cosas: el aumento del precio de la canasta familiar. Hubo aumento significativo de más del 20 % lo cual impactó mucho el convenio con los municipios y la cantidad de operadores que se presentaban a las licitaciones públicas o convenios de selección, también por la ola invernal”, dijo la entidad.

Las poblaciones que acumulan el mayor período de afectación son Betania, Angelópolis, Cisneros, Santo Domingo, Tarso, Támesis y San José de la Montañana. Aunque las administraciones han hecho públicas las contrataciones para que accedan al negocio, en muchas ocasiones no se presenta ningún privado para asumir la ejecución.

El secretario de Inclusión Social de Antioquia, Pedro Hoyos, indicó que la cobertura actual del Programa de Alimentación Escolar en el departamento es favorable porque está activo en 91 de los 117 municipios no certificados.