Este es el pico y placa en Armenia, Pereira y Manizales este viernes 4 de agosto

En el caso de Manizales, los vehículos particulares con matrículas terminadas en los dígitos 9 y 0 no podrán circular este viernes entre las 6:00 a.m., y las 8:00 p.m.

El pico y placa, por determinación de la secretaría de Movilidad y la Alcaldía, no aplica en toda la ciudad, sino en unas zonas específicas que son:

En el caso de los taxis de Manizales, también tienen restricciones de movilidad para toda la ciudad. Este viernes no pueden circular automóviles de este tipo que tengan las placas terminadas en los números 7 y 8; por lo que sí pueden circular los que tengan matrículas con el último dígito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Los motociclistas pueden circular sin restricciones durante todo el día, aunque después de las 11:30 p. m. tienen prohibida su tránsito si no cuentan con un permiso especial entregado por la secretaría de Movilidad.

Por último, e n la ciudad de Armenia este 4 de agosto el pico y placa se tiene para vehículos particulares con matrículas terminadas en los dígitos 3 y 4. La zona donde se aplica esta restricción es desde la calle 11 hasta la 25 entre carrera 13 y 22 desde las 7:00 a.m., hasta las 7:00 p.m., en jornada continua.

Además de 7:00 a.m., a 9:00 a.m.; de 11:30 a.m., a 2:00 p.m., y de 5:30 a 7:00 p.m., en los siguientes sectores: