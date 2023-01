Este daño no es posible repararlo debido a los constantes hurtos de cableado.

Insólito: en Armenia, la línea de emergencias para llamar a los Bomberos no funciona hace una semana porque se robaron el cable de cobre

Cada vez son más las afectaciones que sufre la ciudadanía por cuenta de las bandas dedicadas al robo de cable de cobre en Armenia, ya que en esta ocasión ni siquiera pueden llamar a la línea de emergencias 119 del Cuerpo de Bomberos, porque se encuentra fuera de servicio hace más de una semana.

Así lo dio a conocer el director del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros de la capital quindiana, José Arley Herrera Gaviria, quien advirtió, además, que este daño no es posible repararlo debido a los constantes hurtos de cableado, de acuerdo con lo analizado en las reuniones con el equipo técnico de la compañía Movistar, encargada de prestar el servicio.

El hurto del cable dejó la línea de emergencia fuera de operación - Foto: Cortesía Bomberos Oficiales Armenia

“Esta línea no es reparable debido a los constantes hurtos, motivo por el cual el operador no seguirá presentando este servicio. No obstante, la administración municipal está realizando desde el mismo momento que quedó fuera de servicio las gestiones administrativas, con el fin de obtener una nueva línea o interconectar las telefonías internas para dar solución y que la ciudadanía siga contando con este medio de comunicación” indicó.

Aprovechó, igualmente, para hacer un llamado a la comunidad, para que denuncie estas acciones ante las autoridades de manera oportuna, ya que así se puede evitar que sigan presentándose fallas en los circuitos telefónicos y los sistemas de seguridad de la ciudad.

Lamentablemente en Armenia esta clase de delitos se están convirtiendo en algo habitual, tal y como sucedió en el mes de diciembre cuando se produjo el robo de los cables de alimentación del alumbrado instalado para la época de navidad, que dejó sin la decoración a varias zonas del Centro de la ciudad, las glorietas y el Centro Comercial de Cielos Abiertos.

El propio alcalde de la capital del Quindío, José Manuel Ríos Morales, dijo en su momento que aún no había sido posible identificar a los culpables de estos hechos de vandalismo, por lo que pidió a la ciudadanía y a los comerciantes de estos lugares que brindaran la colaboración necesaria a las autoridades para dar con el paradero de los responsables del hurto.

Se robaron el cable y dejaron fuera de servicio la línea 119 - Foto: Cortesía Bomberos Oficiales Armenia

Recordó que esta clase de acciones afectan a toda la comunidad, ya que se hizo una inversión superior a los 1.200 millones de pesos por parte de la administración municipal para la creación e instalación de las 1.700 figuras que adornaron a la ciudad durante esta época.

También la red de semáforos en Armenia en el Quindío ha sido blanco de estos grupos delincuenciales que roban el cableado, tal como sucedió en el mes de noviembre cuando la Secretaría de Tránsito y Transporte denunció que había sido vandalizado el sistema en la Avenida Tigreros con calle 48, en una intersección que comunica a los barrios Las Acacias, Zuldemayda y La Milagrosa; donde se llevaron todos los equipos de control y hasta la acometida eléctrica.

Anteriormente este delito era considerado como hurto simple, pero a partir del año 2007 pasó a catalogarse como hurto calificado para que los fiscales y jueces tuvieran más y mejores herramientas que les permitieran administrar justicia en contra de este accionar ilegal.

El artículo 240 de la Ley 599 de 2000 indica: “La pena será de cinco a doce años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado”.

Por el hurto de un cable no cuentan con la línea de emergencia 119 - Foto: Cortesía Bomberos Oficiales Armenia

Quienes se dedican a este ilícito pueden vender el cable robado llevándolo directamente a ciertas chatarrerías o negocios de fundición; aunque si lo llevan limpio, es decir separado de la goma que los recubre, su precio podría aumentar de forma considerable.