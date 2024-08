22 años después de atentado con ‘rockets’ durante posesión del expresidente Uribe, se reconocen a las víctimas que dejó las Farc

Entre las víctimas hoy reconocidas esta Henry Moreno, un reciclador de 69 años que perdió una pierda en el ataque y se acreditó en la JEP “después de que he ido todos estos años a siete entidades y todas me han dicho que mi caso está perdido, que para mí no hay nada, pero siempre pensé que debía haber algo, alguien”.