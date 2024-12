“No es posible que las personas no sean conscientes en este momento. Se han impuesto, entre el viernes y las seis de la mañana de este lunes”, dijo. En Bogotá se hicieron 1.900 pruebas de tamizaje y se encontró que siete personas conducían bajo efectos del alcohol.

Rodríguez también dijo que no habrá multas para quienes que porten una licencia de conducción que se haya vencido en los últimos días. Este salvavidas solo aplica para marzo, no para enero ni febrero.

El general además habló de cómo ha sido el ingreso de vehículos a la ciudad de Bogotá, que fue autorizado por la alcaldesa Claudia López. Recordó que desde las 12:01 a.m. de este lunes hasta las 6:00 a.m. podrían entrar vehículos de carga e intermunicipales. A partir de esa hora y hasta las 6:00 p.m. podrían entrar los carros particulares con placas pares y desde las 6:00 p.m. del lunes hasta las 6:00 a.m de la mañana del martes 24, vehículos de carga. Después podrían entrar a la capital los vehículos con placas impares hasta las 6:00 p.m. y de ahí en adelante, hasta las 11:00 p.m., podrán ingresar exclusivamente los vehículos de carga.