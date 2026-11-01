La Policía Nacional nuevamente está de luto. En las últimas horas se registró un atentado terrorista en el municipio de Algeciras, en el Huila.

Una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en la zona rosa del municipio mientras un grupo de agentes realizaban labores de vigilancia en la zona

La explosión dejó como saldo trágico a un policía muerto y otros ocho heridos.

La Policía Nacional señaló que el patrullero Julián Esmith Castaño López falleció debido a las graves heridas.

Frente a esto, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que los implicados en este atentado serán identificados, capturados y presentados ante las autoridades.

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“A los asesinos los vamos a perseguir hasta encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

“No habrá escondite ni refugio para quienes atenten contra nuestros uniformados y la tranquilidad de los colombianos.¡La Fuerza Pública se respeta!“, indicó.

El primer mandatario le envió un mensaje de fortaleza a los familiares, compañeros y amigos del patrullero Castaño López.

“No vamos a retroceder ante el terrorismo ni a permitir que estos criminales se salgan con la suya. Les caerá todo el peso de la ley. Honor y gloria a nuestro patrullero! Su sacrificio no será olvidado.

20 años en la Policía

“Héroe de la Patria, hombre íntegro y valiente que durante 20 años consagró su vida a proteger a los colombianos. Este crimen atroz enluta a la Nación y deja un vacío irreparable en su familia, en sus compañeros y en toda nuestra Institución”, señaló la Policía Nacional.

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“Acompañamos con respeto, solidaridad y sincero sentimiento de condolencia a sus seres queridos en este momento de profundo dolor, así como a las familias de nuestros policías heridos y a los ciudadanos afectados. Honramos su memoria como ejemplo de vocación, valentía y servicio”, añadió.

La Institución precisó que en estos momentos se adelantan todas las labores operativas para identificar, ubicar y capturar a los responsables de este hecho y llevarlos ante la justicia.