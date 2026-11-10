A tres meses del terremoto de magnitud 7.4 ocurrido en Colombia en la mañana del lunes 10 de agosto, varios mandatarios y entidades se pronunciaron.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) afirmó que el Gobierno nacional ha brindado diferentes ayudas económicas. “Iniciaron la entrega de apoyos económicos a las familias damnificadas en 14 municipios del Chocó”, afirmó la entidad.

Asimismo, mencionó que las diferentes entregas de recursos para atender esta situación se han realizado por medio de Supergiros, empresa que ha sido el operador logístico encargado de la entrega de apoyos a las familias.

Por su parte, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, extendió un mensaje sobre la situación.

“Desde el departamento de Chocó, agradecemos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo por todo su acompañamiento, por todo su apoyo y, sobre todo, por liderar el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en el marco de esta y todas las demás emergencias que hemos tenido que afrontar”, afirmó la mandataria.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, una de las ciudades más afectadas por el sismo, dio a conocer el balance de la capital del Valle del Cauca, transcurridos estos tres meses.

“Seguimos avanzando en este proceso. Recordarle a la ciudadanía, esto es una maratón que va a durar cuatro años y estamos en los primeros tres meses”, aseguró Eder.

Además, Eder afirmó que la Alcaldía ya se encuentra haciendo todas las labores necesarias con el fin de conseguir un lugar digno para las familias que se quedaron sin vivienda por el terremoto.

“Hemos encontrado soluciones para alrededor de 400 familias y ya estamos en el proceso para poder surtir esas viviendas lo antes posible”, señaló.

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