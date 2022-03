A un candidato a la Cámara por Antioquia no le aparece su voto

En medio de las denuncias por supuestas irregularidades en los escrutinios de las pasadas elecciones para Cámara de Representantes y Senado, apareció una nueva queja de uno de los candidatos que buscaba una curul en el Congreso.

Simón Echavarría tuvo una votación que no le alcanzó para ganar un escaño en la Cámara de Representantes, pero su denuncia es porque no aparece su propio voto en la mesa en donde ejerció su derecho el pasado 13 de marzo.

El candidato informó que votó en la mesa 20 del puesto de votación en las oficinas de la Alcaldía de Rionegro; esta información la publicó uno de sus amigos en redes sociales para poner la denuncia sobre la irregularidad en el conteo de los votos.

“Mi amigo Simón Echavarría se lanzó a la Cámara. Poquita gente votó por él, pero tampoco creo que ni siquiera él: otro que no le aparece el voto en la mesa donde él votó”, escribió uno de los seguidores de Echavarría, quien también publicó la información de la mesa de votación y el formulario E14 para dar a conocer cómo fue el conteo.

“Donde yo voté aparecen cero votos por nosotros. Yo inclusive subí la foto de mi cédula donde decía que yo votaba en la mesa 20 y en la mesa 20 no hay ni un voto a la Cámara por el Partido de la U y el 107. Con esa denuncia mía, muchos amigos empezaron a revisar y lo mismo”, comentó Simón Echavarría en conversación con Blu Radio.

Mi amigo Simón Echavarría se lanzó a la Cámara. Poquita gente votó por él, pero tampoco creo que ni siquiera él: otro que no le aparece el voto en la mesa donde él votó. pic.twitter.com/pKjh9G9tJz — David González Escobar (@dgonza97) March 19, 2022

Esta denuncia del candidato en Antioquia y otras más han generado que se comience con investigaciones, por ejemplo, el senador Antonio Sanguino de Alianza Verde anunció que serán citados a debate de control político ante el Congreso de la República el registrador Nacional y los magistrados del CNE, teniendo en cuenta las dudas en algunos votos que se habrían embolatado en medio de la jornada electoral del pasado domingo, así como presuntos errores en los formularios E14.

“Vamos a citar a un debate de control político porque lo que aquí está ocurriendo es absolutamente grave. En mi caso es como si no hubiera estado en el Congreso, como si me la hubiera pasado los cuatro años de escándalo en escándalo, como si no hubiera hecho campaña, como para que se hubiera reducido mi votación de esa manera como lo está diciendo la Registraduría”, dijo el congresista Sanguino, citado por Blu Radio.

A la citación también se sumará el senador liberal Guillermo García Realpe. “El tema de la contabilidad del domingo en las votaciones. Hay votaciones muy sospechosas, muy altas para determinadas organizaciones políticas y recortes para ciertos candidatos especialmente del centro, centroizquierda e izquierda”, aseguró Realpe al medio de comunicación citado anteriormente.

Además, el presidente Iván Duque convocó para este martes 22 de marzo una mesa de garantías electorales, con el fin de dar respuesta a todas las inquietudes que se han generado frente a las posibles fallas de las elecciones al Senado.

En esta comisión tienen silla el Gobierno nacional, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Contraloría y los organismos de seguridad y delegados de los partidos políticos.

Sin embargo, lejos de ser un espacio para que los asuntos queden claros, este podría ser un nuevo escenario de disputa, pues cada partido llegará con su propia propuesta.

El rigistrador Alexander Vega aseguró que por el alto número de inconsistencias en el formulario E14 lo mejor que se puede hacer para darles tranquilidad a todos los sectores políticos es realizar un reconteo general en el Senado de la República.