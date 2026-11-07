“Abelardo De La Espriella ha tomado acciones decisivas en seguridad”: Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU

SEMANA: El Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la Misión de Verificación por un año más. ¿Por qué es importante esa decisión?

MIROSLAV JENA: Me parece que es muy importante, porque así lo presentaron el Gobierno de Colombia y el Consejo de Seguridad. Junto con Colombia, los 15 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de esta renovación del mandato de la misión. Es importante porque la misión ha desempeñado un papel muy importante desde hace prácticamente diez años. El Gobierno de Colombia, junto con los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad, considera importante la continuación de este trabajo para contribuir a la construcción de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

En entrevista con SEMANA, el representante de la Misión de Verificación de la ONU señaló que más de 500 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados desde 2016. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: La ONU concentra su labor en la verificación y la reincorporación de los excombatientes y en las garantías de seguridad. ¿Cuáles son los desafíos en estos dos frentes?

M.J.: Los desafíos se ven muy claramente. Después de diez años de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, este trabajo todavía no ha terminado. Hay un logro importante: de los 13.000 firmantes, más de 11.000 siguen en el proceso de paz, es decir, más del 85 por ciento. Me parece que los firmantes excombatientes de las Farc-EP han mostrado su compromiso con la paz, con la vida pacífica y con la reincorporación en todos los aspectos, tanto en lo que tiene que ver con la vida económica como con la social y la política. Pero esta reincorporación todavía necesita apoyo, particularmente en lo que concierne a la seguridad. Persisten los desafíos y, hasta hoy, más de 500 personas firmantes han sido asesinadas. El desafío es claramente el riesgo que representan los grupos armados en los territorios. Estos grupos controlan los territorios donde están los firmantes. Pero el desafío crucial es la seguridad y el desarrollo en los territorios.

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SEMANA: Este nuevo mandato excluye la verificación sobre la reforma rural integral, que fue un pedido expreso del presidente Abelardo De La Espriella. ¿Qué opinión tiene al respecto?

M.J.: Nosotros tomamos nota de la decisión del Consejo de Seguridad. Colombia, como país anfitrión de la misión, tiene una palabra muy importante. El canciller de Colombia, Omar Bula, explicó la posición del Gobierno y propuso la renovación del mandato en los dos ámbitos que hemos mencionado: la reincorporación de los firmantes y las garantías de seguridad, sin la reforma rural integral. Nosotros solamente podemos tomar nota de esta decisión porque, para nosotros, el Consejo de Seguridad y sus resoluciones representan un marco obligatorio que necesitamos cumplir. Pero esto no significa que la reforma rural integral no sea importante. Es una parte crucial del Acuerdo de Paz. No es por coincidencia que la reforma rural integral sea el capítulo uno del acuerdo. Por esto, pienso que aquí hay una deuda histórica con los campesinos y con quienes viven en estos territorios, porque el tema de la tierra es un factor crucial del conflicto. Pero esta es una responsabilidad del Estado, no de la misión.

Miroslav Jena habló con SEMANA sobre la renovación del mandato de la Misión de Verificación y explicó por qué la ONU considera importante mantener su acompañamiento en Colombia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

SEMANA: La resolución hace énfasis en la presencia territorial de la misión. ¿En qué consiste y por qué es fundamental?

M.J.: Es fundamental porque nosotros no podemos hacer la verificación del cumplimiento del Acuerdo de Paz sin la presencia en los territorios. Por esto, la misión cuenta con 29 oficinas regionales, subregionales y locales, en los territorios donde hay firmantes. En estos territorios también hay presencia de actores armados no estatales e ilegales. Son regiones donde se necesita más la presencia de la institucionalidad. Para crear las condiciones para el desarrollo, con una economía lícita, un desarrollo seguro y sostenible y las condiciones necesarias para la inversión de la iniciativa privada, incluidos los inversionistas extranjeros, se necesita seguridad, presencia de la institucionalidad y, claro, crear las condiciones para el desarrollo territorial.

Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia se refirió a las declaraciones del embajador Gaona en Nueva York

SEMANA: El embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, dijo que el Acuerdo de Paz de Colombia, firmado en 2016 y denominado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, no ha sido final, ni estable, ni duradero. Hizo una dura crítica al acuerdo. ¿Cuál es su postura al respecto?

M.J.: Al respecto solamente puedo referirme una vez más a las resoluciones del Consejo de Seguridad, que dejó muy claro cuando acogió con beneplácito los logros que se han alcanzado gracias al Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz polariza la opinión pública en Colombia. Reconozco que el acuerdo no pasó en el plebiscito de octubre de 2016. La mayoría de los colombianos votó en contra de este acuerdo. Después se realizaron negociaciones y un proceso legal con el Congreso y la Corte Constitucional. Nosotros respetamos plenamente la soberanía de Colombia y los procesos que se desarrollan aquí en el marco de la constitucionalidad.

SEMANA: ¿Qué análisis hace usted acerca de la amenaza criminal que enfrenta hoy el país?

M.J.: Nosotros tenemos una presencia muy amplia en los territorios. Tenemos a nuestros colegas y nuestras colegas allá. He visitado prácticamente todas estas oficinas. Allí uno siente el riesgo y la conflictividad. Hemos visto diferentes modos de actuación de la criminalidad de estos actores armados ilegales. Se trata más bien del control de los territorios, de la extorsión, la minería ilegal, el negocio de la producción de coca y el tránsito o comercio ilícito entre Ecuador, Colombia y Venezuela, que atraviesa las fronteras. Es una situación muy compleja y muy difícil.

El jefe de la Misión de Verificación le dijo a SEMANA que la reforma rural integral sigue siendo una parte crucial del Acuerdo de Paz y representa una deuda histórica con los campesinos. Foto: Getty Images

SEMANA: Hasta ahora, ¿cómo ha visto la política de seguridad del presidente Abelardo De La Espriella?

M.J.: Obviamente, el señor presidente ha tomado acciones muy decisivas. Se nota la determinación de mejorar la situación en lo que tiene que ver con la seguridad. Nosotros sí apoyamos las acciones necesarias, claro, en pleno respeto del derecho internacional humanitario. Pero también hemos subrayado que es muy importante que, junto con estas actividades para mejorar la seguridad, se piense en la necesidad de garantizar la presencia integral de las instituciones.

SEMANA: ¿Sirvió la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro?

M.J.: Yo empecé a trabajar aquí en Colombia hace poco más de un año. Llegué a Bogotá a finales de octubre. Recibimos en aquel entonces un nuevo mandato, con ajustes, y nosotros no implementamos la paz total. La paz total fue una política del Gobierno de Gustavo Petro. Nosotros nos enfocamos en la implementación del mandato. En segundo lugar, en cuanto a los resultados, las cifras hablan por sí mismas. Hay muchos más integrantes de grupos armados. Durante los últimos cuatro años subió el número de integrantes de estos grupos armados, de 15.000 a más de 28.000.

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SEMANA: ¿Cuándo podrá Colombia prescindir de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y qué condiciones tendrían que cumplirse para llegar a ese momento?

M.J.: Nosotros no estamos aquí para siempre. El Acuerdo de Paz establece que debe implementarse durante tres administraciones consecutivas. Ahora, el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella representa la tercera administración. Pero este es un acuerdo entre colombianos. Si el Gobierno decide que ya no es necesario este acompañamiento, puede solicitar la terminación de la misión. Es una decisión del Gobierno y el Consejo de Seguridad no va a imponer ni a preservar por la fuerza la presencia de la misión.

SEMANA: En el país viene aumentando el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos criminales. ¿Qué debe hacer el Estado para impedirlo?

M.J.: Nos preocupa muchísimo el incremento del reclutamiento de menores. Es un tema, un flagelo, que de verdad requiere una acción concertada. Estamos aquí para apoyar los esfuerzos del Gobierno y de las autoridades colombianas. Las cifras aquí en Colombia son muy preocupantes. Me parece que el evento de hoy también sirvió para mostrar y reconfirmar la cooperación de las autoridades relevantes de Colombia con las Naciones Unidas para hacer este trabajo más efectivo.

Sobre la política de paz total, Miroslav Jena le aseguró a SEMANA que las cifras muestran un aumento de integrantes de grupos armados ilegales: pasaron de 15.000 a más de 28.000 en los últimos cuatro años. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

SEMANA: La ONU ha verificado más de 500 asesinatos de excombatientes desde 2016. ¿Por qué sigue este fenómeno?

M.J.: Este fenómeno es también una confirmación de la difícil y compleja situación en materia de seguridad. Los firmantes están bajo presión de los grupos armados ilegales y de los grupos criminales. Por esto es necesario que el Gobierno cumpla con su obligación de implementar las garantías de seguridad y también de disminuir esta tendencia. A pesar de este reto, cada vez que nos vemos, los firmantes me reconfirman su compromiso con la paz. Pero esto depende también de las condiciones en las que viven. Por esto me parece importante dar un ejemplo de que la reincorporación puede ser exitosa. Pienso que cuando hablamos de estos 11.000 firmantes, estamos hablando de un éxito. Hay que mostrar la reincorporación como un proceso exitoso, también para futuros procesos de este tipo.