“Aberrante”: así paró en seco la Procuraduría a excomandantes de las Farc que pidieron una ley de punto final

La propuesta de una ley de punto final para los actores de la guerra en Colombia sigue generando polémica en el país y ecos en autoridades que tienen a cargo la representación de la sociedad, como la Procuraduría, que tajantemente dijo no a una ley de punto final, la cual, además, calificó de aberrante.

“Hay quienes hoy en día piden que la JEP deje de existir y que hablemos de una ley de punto final. Nada más aberrante. Una ley de punto final no es posible en lo jurídico nacional e internacional, pero sería aquello que supondría la negación absoluta de todos los derechos de las víctimas”, dijo Acosta Aristizábal.

Agregó el Procurador que debe haber más compromiso de quienes comparecen ante la JEP. “Uno no se puede ir de esta vida sin reparar a las víctimas, porque hay obligaciones jurídicas y obligaciones naturales. El firmar con el uniforme limpio, con las botas brillantes, con la chapa brillante y con las medallas brillantes, pero con el corazón sucio y las manos untadas es una contradicción y es algo que no puede ser perpetuo. No se vayan de esta vida con todo eso enlodado”, dijo.