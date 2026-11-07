Luego de la polémica que generó la participación poco normal de Silvana Uribe, una fiscal especializada, en medio de una audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento que se llevó a cabo ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Anserma, Caldas, SEMANA conversó con el abogado Andrés Florez, quien dio explicaciones del episodio que se hizo viral en redes sociales.

La Dirección Seccional de Caldas de la Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial adelante la investigación correspondiente.

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SEMANA: ¿Por qué la fiscal se encontraba en ese estado durante la audiencia judicial? ¿Qué explicación puede entregar usted como su abogado defensor?

Andrés Florez (A.F.): Fue una mezcla de varias circunstancias: falta de descanso, estrés, situaciones de acoso laboral, uso de medicamentos y las condiciones particulares en las que se encontraba en ese momento. Todos esos factores se combinaron y terminaron generando la situación que se observó durante los últimos minutos de la diligencia.

SEMANA: ¿Qué tipo de sustancias o medicamentos había ingerido la fiscal para que apareciera en ese video aparentemente fuera de sus cinco sentidos?

(A.F.): Son diferentes medicamentos relacionados con tratamientos médicos que ella viene adelantando. Toda esa información se está aportando dentro del proceso disciplinario, que es el escenario donde debe darse el debate.

Yo aquí puedo entregar nombres de medicamentos y muchos conceptos médicos, pero probablemente las personas no los van a entender y lo único que vamos a conseguir es incrementar la polémica. Lo que podemos decir es que dentro del proceso se está estableciendo, con todo el rigor, qué ocurrió y cuáles fueron los efectos que esas circunstancias tuvieron sobre su comportamiento.

SEMANA: ¿La fiscal tiene alguna condición médica o recibe algún tratamiento especial por problemas de salud?

(A.F.): Sí, de hecho, tiene varios tratamientos médicos por diferentes problemas de salud. A eso se suman situaciones de estrés y circunstancias relacionadas con presuntos episodios de acoso laboral que ella ha denunciado.

SEMANA: ¿Qué tipo de acoso laboral ha denunciado y contra quiénes están dirigidas esas denuncias?

(A. F.): Son asuntos que deben debatirse dentro de la Fiscalía. Ya existían diferentes procedimientos y situaciones que fueron oportunamente reportadas ante la institución.

SEMANA: ¿A la fiscal le practicaron una prueba de alcoholemia después de lo ocurrido durante la audiencia?

(A. F.): No, no se practicó ese tipo de prueba. Sin embargo, como lo han explicado varios juristas en redes sociales, en estos casos no necesariamente se requiere una prueba de alcoholemia.

Se debe valorar todo el conjunto probatorio, es decir, los testimonios, los videos y los demás elementos que permitan establecer qué ocurrió realmente.

SEMANA: ¿Esta es la primera vez que ocurre una situación de estas características durante una diligencia judicial?

(A. F.): Sí, es la primera vez.

SEMANA: Si este episodio fue consecuencia de una combinación de medicamentos, estrés laboral y otras circunstancias, ¿cómo explica que no haya vuelto a ocurrir durante otra diligencia?

(A. F.): Precisamente porque fue una situación particular. Como le digo, ni antes ni después se ha presentado algo semejante. Fue una mezcla de muchas circunstancias que coincidieron en ese momento específico.

SEMANA: ¿El video que se hizo viral corresponde a una audiencia reciente o los hechos ocurrieron hace varios meses?

(A. F.): Este episodio ocurrió hace algún tiempo. No sucedió la semana pasada, como algunas personas han señalado. Si no estoy mal, ocurrió aproximadamente a mediados de junio.

SEMANA: ¿Qué ocurrió durante el resto de la audiencia? ¿La fiscal presentó comportamientos similares antes de esos últimos minutos?

(A. F.): En la misma audiencia, que constituye el principal material que está siendo evaluado por la autoridad disciplinaria, se puede observar su participación durante todas las horas que duró la diligencia. Fue una participación impecable y solamente en los últimos minutos se presentó la situación que ahora se está cuestionando.

SEMANA: ¿Cómo se encuentra emocionalmente la fiscal después de que el video se hiciera viral y generara tantos cuestionamientos?

(A. F.): Está muy afectada. En ocasiones, las personas generan reacciones emocionales y emiten juicios sin conocer toda la información.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo con la doctora Silvana. Se está juzgando toda una audiencia a partir de unos pocos minutos de video. Incluso se ha cuestionado a la jueza por su comportamiento durante la diligencia, sin que quienes hacen esos señalamientos conozcan el contexto completo.

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SEMANA: ¿Qué ha pasado con el proceso disciplinario que se abrió por este episodio?

(A. F.): Hace aproximadamente dos meses se inició un proceso disciplinario. Se han practicado evaluaciones y recibido testimonios que, de hecho, puedo decir que han sido favorables para la señora fiscal.

Este tipo de situaciones debe esclarecerse dentro de los procedimientos establecidos y ante las autoridades competentes. No es en los medios de comunicación ni en las redes sociales donde debe resolverse este asunto, sino dentro del proceso disciplinario.

SEMANA: ¿La fiscal continúa ejerciendo sus funciones pese a la polémica?

(A. F.): Claro que sí. No tiene ningún inconveniente para continuar ejerciendo sus funciones. Es una servidora pública con una trayectoria impecable, que lleva varios años trabajando en la Fiscalía y ha desempeñado sus funciones en diferentes regiones del territorio nacional.