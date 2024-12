Abogado reveló la verdadera intensión de Andrés Camilo Sotelo con Juan Felipe Rincón: “¿Quitarle la vida con un arma de gas?”

Tras la decisión del juzgado, el abogado Saúl León, defensor de Sotelo, explicó que existen varias razones para considerar que su cliente es inocente, y que su intensión no era la de asesinar al hijo del general. El jurista se basa en el arma que portaba, un revólver Dan Wesson, calibre 4,5 mm, serial que no era apto para disparar.

En una reciente entrevista para Noticias Caracol, entregó más detalles del caso y aseguró que su defendido no tenía como objetivo asesinar a Juan Felipe Rincón, ya que iba con un arma que no era apta para disparar, pero sí reveló que tenía la intensión de agredirlo físicamente, ejerciendo así justicia por mano propia, debido a que el hijo del inspector de la Policía habría sostenido conversaciones sexuales con menores de edad, lo que motivó a la familia a citar al joven y confrontarlo.

“¿Van a citar a un joven para quitarle la vida con un arma de gas? Considero que no, pues no es letal. Considero que este es un episodio, y lo digo con una opinión ajena a mi rol y ajena a lo que conozco, un episodio más de justicia por mano propia que se salió de control. Esa justicia por mano propia no era que quisieran quitarle la vida, no, (sino) las populares, vulgares y mal llamadas ‘paloterapia’, que cogen a una persona y la golpean”, fueron las palabras de Saúl León para dicho medio.