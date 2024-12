Un borrador de resolución del Ministerio de Salud que busca reglamentar la interrupción del embarazo en Colombia ha despertado un fuerte choque entre el Gobierno y las iglesias cristianas. El Gobierno quiere cumplir de esta manera la orden de varias sentencias de la Corte Constitucional que han pedido unificar y detallar las reglas del juego para que se garantice este derecho en los tres casos excepcionales. Sin embargo, esta iniciativa ha generado rechazo en un sector del país.

El ministro de salud, Juan Pablo Uribe, tuvo que salir a explicar que "el aborto no se ha legalizado en Colombia" y que lo que busca la resolución es "detallar cómo debe ser ese acceso seguro y de calidad a servicios asistenciales en los casos despenalizados por la corte y lo define determinando cuáles deben ser las condiciones mínimas a dar, los tiempos de respuesta por parte de los profesionales de la salud, las responsabilidades y la necesidad de dar información". Sin embargo, un fallo del Consejo de Estado, tumbó en el pasado un decreto similar, expedido en el Gobierno Uribe, con el argumento de que los temas relacionados con los derechos fundamentales de los ciudadanos debían tramitarse por ley ante el Congreso de la República.

José de Jesús Magaña, coordinador del movimiento Unidos por la Vida, ha sido uno de los voceros más activos contra la iniciativa del Ministerio de Salud. Unidos por la Vida es una plataforma Ciudadana que surgió en el año 2006 y reúne a organizaciones y personas que consideran que la vida comienza desde el momento de la fecundación. La organización lideró las marchas en la sede del ministerio para rechazar esta resolución. SEMANA habló con él.

SEMANA: ¿Por qué se oponen a la resolución que busca reglamentar la interrupción voluntaria del embarazo?

José de Jesús Magaña: Consideramos que el ministerio está excediendo sus funciones pues no le corresponde reglamentar una sentencia de la corte mediante una resolución, sobre todo cuando esta sentencia afecta derechos fundamentales. Esto le compete al Congreso de la República.

SEMANA: ¿Cuál fue la razón de la marcha en las instalaciones del Ministerio de Salud?

José de Jesús Magaña: Realizamos un plantón frente al Ministerio de salud en Bogotá con la presencia de cientos de personas que a su vez fue apoyado de manera solidaria con plantones en las principales ciudades del país. La razón fue manifestar nuestro rechazo a ese proyecto de resolución. Como hemos dicho, sentimos que esa labor no le corresponde al ministerio y que además es contradictoria pues habla de despenalización e inmediatamente después afirma que es un derecho fundamental. Entonces no entendemos si el aborto es un crimen no penalizado en tres casos, o este crimen es un derecho fundamental. Para nosotros, ni la Corte Constitucional ni mucho menos el ministerio crea derechos. A ellos les corresponde reconocer y proteger derechos, no crearlos.

SEMANA: ¿Por qué tanto malestar si lo que hace el ministerio es reglamentar una sentencia que existe desde 2006?

José de Jesús Magaña: Porque creemos que este proyecto va mucho más allá de lo que dicen. Por ejemplo, viola el derecho humano fundamental a la objeción de conciencia. Se niega el derecho a la objeción de conciencia institucional. Se criminaliza a las personas u organizaciones que promuevan la protección de los bebés por nacer por medio de consejerías a las mamás con embarazos inesperados como hace ahora la campaña de 40 días por la vida. Por otro lado, plantea que se puede realizar el aborto desde el instante mismo de la fecundación hasta los 9 meses de gestación, es decir un instante antes de nacer. Está barbaridad no se da ni en los países con aborto legal. El proyecto destruye la patria potestad pues impide a los padres de familia intervenir en el caso de que su hija menor de edad se plantee el aborto. En fin, el proyecto parece hecho por las mercaderes de la industria del aborto, no les importan las mujeres, pues por ejemplo no existe ni una sola palabra de apoyo y seguimiento después del aborto a la mujer que se ha sometido al procedimiento desconociendo las graves consecuencias que se han comprobado después de la observación de miles de casos. Es decir, el proyecto las abandona sin importarle realmente su salud física y mental.