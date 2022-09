Abren indagación a concejales en Cesar por tremenda parranda en las instalaciones del Concejo

La Procuraduría Provisional de El Banco, Magdalena, emitió un documento en el que se evidencia la indagación previa que se abrirá a los concejales del municipio de Chimichagua, en el centro del departamento de Cesar, tras una fiesta que fue descubierta cuando salieron a la luz pública videos de algunos cabildantes tomando y bailando en las instalaciones del Concejo municipal.

De acuerdo con el documento conocido por SEMANA, la indagación se abrirá para identificar a los concejales que hicieron parte del festejo que incluyó música, baile y trago.

“La Procuraduría Provisional de Instrucción El Banco, Magdalena, con fundamento en las disposiciones legales y de conformidad con lo previsto en el artículo 208 del Código General Disciplinario procede a evaluar el asunto radicado bajo en N.° E-2022-558441 D-2022-2604605″, se lee en el escrito.

La indagación previa según la Procuraduría tendrá una duración de seis meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de una investigación.

“Ordenar iniciar indagación previa en los términos del artículo 208 del Código General Disciplinario en contra concejales por determinar del municipio de Chimichagua, acorde a los expuestos en la parte motiva de este proveído”, puntualiza el documento.

Así mismo, la Procuraduría Provisional solicitó se incluya en la indagación los videos difundidos en los medios de comunicación, las noticias, imágenes y publicaciones de redes sociales.

Para dicho procedimiento, las autoridades pidieron solicitar al Concejo del municipio varios documentos, entre ellos el reglamento interno del Concejo municipal vigente para el año este año y hasta los direcciones y hojas de vida de los concejales actuales.

“Copia de las actas de las acciones realizadas durante los últimos 45 días del Consejo municipal de Chinichagua. Copia de los proyectos de acuerdo radicados y de los proyectos de acuerdo aprobados en el Consejo municipal de Chimichagua durante los últimos 45 días. Copia del acta de posesión de los actuales concejales del municipio copia del acta de elección y posesión de la actual secretario del Consejo del municipio. Y Certificado en donde constan los nombres identidades direcciones físicas y correos electrónicos de los actuales concejales del municipio y copia íntegra de sus hojas de vida así como la hoja de vida de la Secretaría general del Consejo municipal”, (sic) dice el documento.

Los hechos por los que serán indagados los concejales se registraron el pasado 30 de agosto en las que serían las instalaciones del Concejo, en el mismo lugar donde los cabildantes sesionan.

A través de un comunicado de prensa, el Concejo municipal ofreció disculpas. En un principio, transcendió que la “parranda” se realizó después de la aprobación de un proyecto por el monto de mil millones de pesos, pero después se supo sobre una fiesta de cumpleaños en el sitio.

Cualquiera que sea la razón, el Concejo ofreció excusas a través de un comunicado.

“El Concejo Municipal de Chimichagua, Cesar, en cabeza del Presidente Johannys Iglesia Herrera, manifestamos nuestras disculpas a toda la comunidad y sobre todo a aquellas personas que han tenido a bien confiar en nosotros para que representen sus intereses democráticos, por los hechos presentados el día 30 de agosto, donde se llevó a cabo un compartir por motivos del cumpleaños de la Honorable Rosa Elvira Palomino y en el que lamentablemente se utilizó el recinto para tal acontecimiento” (sic).

En el documento aseguran que, aunque utilizaron las instalaciones del Concejo, no estaban ejerciendo su labor.

“Sabemos desde luego que no estuvo bien y nada lo justifica, por eso reiteramos nuestras disculpas, teniendo en cuenta que de nosotros se espera lo mejor y debemos dar ejemplo al respecto, pero somos conscientes que no afecta sustancialmente los deberes funcionales, toda vez que no estábamos en el ejercicio de nuestra función”.