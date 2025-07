Abren investigación contra el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, por presuntas irregularidades en metas de recaudo

Desde la entidad también confirmaron: “Se investiga si presuntamente hicieron caso omiso a las advertencias del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y si adoptaron o no correctivos frente al bajo desempeño de las metas proyectadas”.

Luis Carlos Reyes versus Gregorio Eljach

"Ese tema no lo puedo tratar porque yo soy el procurador": esa fue la respuesta de Gregorio Eljach tras aparecer en el listado que entregó el ministro de Comercio Luis Carlos Reyes, sobre los políticos que lo buscaron para recomendar personas en la DIAN. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Msubc26Y6m

De hecho, el procurador Eljach prefirió no responder sobre ese escándalo con el siguiente argumento: “Ese tema no lo puedo tratar porque yo soy el procurador. El procurador no puede pronunciarse previamente ante procesos que le vean”.