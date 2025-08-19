Abusó de una mujer y luego la amenazó para evitar la denuncia. La víctima fue perseguida por el agresor

Una mujer que fue un víctima de abuso sexual en el noroccidente de Bogotá y tuvo que enfrentarse a su agresor. La amenazaron y la persiguieron con cuchillo para evitar la denuncia. La historia que mantuvo a la mujer sometida al miedo de quien la abusó, arrancó el pasado seis de abril.

Estaba, como todos los días, cerrando un día de trabajo en el reciclaje, cuando el presunto agresor apareció con la firme intención de convertirla en la consecuencia de sus vejámenes y que materializó en el cuerpo de la víctima.

La Fiscalía logró capturar al señalado abusador y ante un juez le imputaron cargos. Lo enviaron a la cárcel. | Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

Ella fue abusada y de forma inmediata, el agresor concluyó su actos criminales con una sentencia de muerte, todo para convencer a la mujer, por las malas, que su vida estaría en riesgo si se acercaba a cualquier autoridad a denunciar lo que acababa de ocurrir. La víctima estaba a merced del abusador.

“Los hechos ocurrieron el pasado 6 de abril, cuando la víctima se disponía a guardar una carreta de reciclaje dentro de una bodega. Tras el ataque, el presunto agresor le habría proferido amenazas de muerte para impedir que denunciara el hecho”, señaló la Fiscalía tras la judicialización del señalado agresor.

Pasaron más de cinco meses y la víctima tuvo que vivir bajo la sombra de su agresor, incluso soportar las constantes amenazas. En una oportunidad la persiguió con la firme intención de reiterar el riesgo para ella, si consideraba la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía, como efectivamente ocurrió.

“Durante la investigación, se estableció que el 6 de julio del año en curso el hombre, aparentemente, persiguió a la mujer con un objeto contundente para golpearla, además de realizar múltiples llamadas intimidatorias para generar zozobra”, dijo la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.

La Fiscalía señaló que servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), hicieron efectiva la orden de captura contra el señalado responsable de los abusos y las intimidaciones a la víctima. Posteriormente, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

“Un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó a Arévalo Sotelo los ilícitos de acceso carnal violento agravado y amenazas, cargos que el procesado no aceptó”, explicó el ente acusador tras la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.

