“Acabaremos con Fecode”: la advertencia de un joven candidato al Congreso a Jorge Robledo

Este domingo, en un debate organizado por Noticias Caracol, el precandidato presidencial Jorge Enrique Robledo hizo una vehemente defensa del papel que cumple en el país la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). Lo hizo, según él, tras la insistencia de algunos uribistas de acabar con el sindicato de maestros en Colombia.

“Lo que ha hecho Fecode toda la vida es defender la educación pública, el derecho de los pobres a estudiar”, afirmó el dirigente de Dignidad. “Lo que Fecode no acepta es que se inventen formas de supuesta evaluación para perseguirlos y acallarlos. Ya un candidato al Congreso por el Centro Democrático pidió que se destruyera Fecode. Esa es una propuesta fascistoide”, calificó Robledo.

Aunque no mencionó su nombre, el candidato a la Cámara del Centro Democrático por Bogotá Sergio Rodríguez sintió que el mensaje del líder de izquierda iba en su contra y le respondió.

”Señor Robledo: fascistoide es haber sostenido al mayor ladrón de Bogotá”, expresó y le mostró una fotografía donde aparece el hoy senador junto con Jaime Dussán, secretario del Polo Democrático, y Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, condenado por el ‘carrusel’ de la contratación.

Me dice el octogenario Robledo “fascistoide”, señor, fascistoide es ser el protector del sindicato más vago y nocivo de Colombia, lo digo y lo haré, acabaremos con Fecode, no más alcahuetería con el cartel de adoctrinadores de Colombia #ChaoFecode pic.twitter.com/ZNrmrK1BLl — Sergio D. Rodriguez #CD115/Camara Bogotá (@SdrodriguezT) February 21, 2022

Agregó Rodríguez: “Fascistoide es ayudar a elegir al señor del caos” y publicó una fotografía de Gustavo Petro, un candidato presidencial con el que Robledo hoy compite, aunque en el pasado los unió algunas luchas legislativas contra la corrupción en el país. “Fascistoide es tener a Bogotá sumida en el caos, adoctrinar a nuestros niños y jóvenes. Vamos a legislar para acabar con Fecode. No más desorden en Bogotá”, dijo el aspirante al Congreso.

No más abuso: Vamos a solicitar formalmente la disolución y cancelación del registro sindical a @fecode que se ha dedicado a adoctrinar y obstruir la educación de miles de jóvenes.



Fecode NO es la educación pic.twitter.com/GCZwtYCwmz — Hernán Cadavid 1️⃣0️⃣1️⃣☝🏼 (@hernancadavidma) January 17, 2022

“¡Señor Robledo no sea cobarde, dígame las cosas de frente! Yo no solo propongo sino que haré todo para acabar con Fecode. Eso no es ser fascista, los fascistas son los que acaban con las mentes más vulnerables con ideologías podridas que nos tienen con el peor nivel educativo!”, agregó en otro mensaje.

Además de Sergio Rodríguez- la fórmula de la senadora María Fernanda Cabal y quien apareció con chaleco antibalas cuando anunció su aspiración-, el candidato a la Cámara por Antioquia por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, propuso a comienzos de 2022 disolver y cancelar el registro de Fecode, una propuesta que generó ampolla en la izquierda en el país.

Es un orgullo para mí contarles que seré formula de @MariaFdaCabal a la Cámara por Bogotá. Nuestro equipo tiene como fin destruir el terrorismo enclosetado en la izquierda criminal; recuperar el orden, la moral y los valores de familia. #CD115Bogotá pic.twitter.com/C9ibh0WJ5c — Sergio D. Rodriguez #CD115/Camara Bogotá (@SdrodriguezT) January 31, 2022

“No más abuso: Vamos a solicitar formalmente la disolución y cancelación del registro sindical a Fecode, que se ha dedicado a adoctrinar y obstruir la educación de miles de jóvenes. Fecode NO es la educación”, expresó Cadavid.

Agregó: “Una cosa es educación y otra es Fecode. Una cosa son los miles de profesores abnegados que cumplen su función, otra es Fecode, que se ha convertido en el principal obstáculo para la educación de miles de jóvenes en Colombia. Fecode es la excusa permanente para impedir el acceso a clases. Pero sí para hacer política radical. Si como ciudadanos no tomamos medidas concretas, vamos a perder generaciones futuras por la mala educación. Por eso he tomado la decisión de avanzar en este proceso de cancelación, liquidación y disolución de ese registro sindical de Fecode”.