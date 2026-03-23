Accidente del avión Hércules de la FAC en Putumayo deja 34 muertos, según un reporte del alcalde de Puerto Leguízamo

El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, se pronunció en las últimas horas frente al accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC), en el departamento del Putumayo, el cual conmocionó al país por la magnitud de la tragedia.

Este es el avión militar que se accidentó en Putumayo: es capaz de volar largas distancias sin reabastecerse

“No tenemos un parte exacto de los fallecidos. En este momento son 34 personas o cadáveres que tenemos en la morgue, pero seguimos en la búsqueda”, señaló el mandatario del municipio de Puerto Leguízamo.

Además, señaló que “entre 60 y 70 personas han sido remitidas vivas para sus cuidados y su atención médica hacia las diferentes ciudades como Florencia, Neiva y la mayoría a Bogotá, al Hospital Militar Central”.

Por su parte, la Fuerza Aeroespacial de Colombia confirmó recientemente el fallecimiento de seis de los tripulantes de la aeronave siniestrada en el departamento del Putumayo.

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