“Ahí tienen los payasos que piensan que este país se arregla con discursos”: Jota Pe Hernández tras desmanes en Bogotá

El senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, manifestó su profundo rechazo por los desmanes ocurridos este miércoles en el centro de Bogotá tras enfrentamientos entre indígenas embera y miembros del Esmad.

A través de su cuenta de Twitter, Hernández afirmó con vehemencia que Colombia necesita orden, autoridad y justicia. Igualmente, calificó de “payasos” a quienes, en su opinión, creen que el país se arregla con “discursos estúpidos”.

“¡Ahí tienen los payasos que piensan que este país se arregla con discursos estúpidos y ridículas poesías! ¡Este país necesita orden, necesita autoridad y justicia! ¡Que el delincuente pague hasta por la comida que le dan en la cárcel para que no le queden ganas de volver a delinquir!”, expresó.

Posteriormente, en respuesta a un trino del presidente Gustavo Petro en el que el mandatario rechazó los disturbios, el senador santandereano le pidió “amarrarse los pantalones”

“¿Y tendremos judicializados? ¿O cualquiera puede seguir quemando iglesias, golpeando policías, gestores/convivencia, destruyendo edificios y estaciones y aquí no pasa nada? ¿Con un tweet lo arreglamos? Amárrese los pantalones, presidente Gustavo Petro. No hay orden y autoridad, solo impunidad”, subrayó.

“Rechazo y condeno los actos vividos en Bogotá”: presidente Petro tras brutal agresión de indígenas contra varios policías

Ante los actos violentos en la capital del país, el presidente Petro rechazó las agresiones de las que fueron víctimas varios integrantes de la Fuerza Pública.

De la misma manera, el jefe de Estado realizó una reflexión y dijo de manera directa que la falta de diálogo tendrá como consecuencia que se agudicen los hechos violentos en la sociedad.

“La ausencia de diálogo siempre genera más violencia. Rechazo y condeno los actos vividos hoy en Bogotá. Varios miembros de la Fuerza Pública y civiles resultaron heridos. Nunca será protesta la agresión a un policía”, publicó Petro.

Y dejó claro: “Todo miembro de la Policía, todo funcionario público, igual que toda persona, es sujeto de derechos humanos. Es también violador de derechos humanos el que agrede en estado de indefensión a un policía”.

¿Qué pasó?

En una verdadera batalla campal se convirtió el Centro de Bogotá en la tarde de este miércoles 19 de octubre, cuando centenares de indígenas, que se habían tomado de manera irregular el antiguo edificio Avianca, ubicado en el Parque Santander, se empezaron a enfrentar con uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).

Según conoció SEMANA, hacia las 11:30 de la mañana, decenas de indígenas de la comunidad embera katío que estaban asentados en el Parque Nacional y posteriormente fueron reubicados en La Rioja, se tomaron las entradas y salidas de esta edificación.

Al interior del edificio, hacia el mediodía, había más de 200 personas retenidas en contra de su voluntad. De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, los indígenas empezaron a realizar actos violentos en contra de los gestores de convivencia de la Alcaldía y a ocasionar daños a la infraestructura, por lo cual el grupo de la fuerza disponible de la Policía realizó intervención en compañía del Esmad.

Precisamente, en la carrera séptima, en un video divulgado por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se ve el momento exacto en el que un policía, que al parecer habría sido derribado hacia el piso, empezó a ser atacado a punta de palos por parte de los indígenas.

En otro material que registró los hechos ocurridos en el Centro de Bogotá, se ve el momento en que indígenas ingresan a la estación de TransMilenio Museo del Oro y atacan, al parecer, a una mujer auxiliar de la Policía.

De igual modo, imágenes compartidas por la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas dan muestra de cómo los indígenas empezaron a atacar con palos a varias de las personas que transitaban por la carrera séptima.

A renglón seguido, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció en su cuenta oficial de Twitter rechazando lo sucedido.

“Esto no es protesta social. Es violencia inaceptable, que no debe quedar impune. La impunidad al abuso y violencia solo incentiva su reproducción. Así como he denunciado y hecho judicializar abusos de miembros de la Fuerza Pública, haré lo propio con esto”, indicó la mandataria haciendo referencia al video en el que se ve al policía tirado en el piso siendo golpeado por indígenas.