SEMANA: ¿La Parada va a entrar en confinamiento total?

E.R.: Sí, si nos toca confinar barrio a barrio, lo vamos a hacer. Necesitamos que la gente tome conciencia. Yo llevo 21 días en aislamiento porque soy portador del virus, espero que antes del lunes me den el otro resultado, pero he acatado las órdenes de aislamiento. Yo les pido a todos mis conciudadanos que me ayuden.

SEMANA: Van a confinamiento, pero en realidad hay muchas personas viviendo en cambuches, en la calle, ¿cómo los van a cuidar a ellos?

E.R.: Esperamos que en esta semana que cerramos, con la posibilidad que nos da Venezuela de que pasen 300 personas diarias, podamos evacuar. El Gobierno tiene que, de verdad, al menos organizar las relaciones con el vecino país para que nos dejen pasar diariamente 500 o 1.000 personas, porque de lo contrario estos cuatro años van a ser caóticos.

SEMANA: ¿Cómo funciona la recepción de los migrantes que envían en buses alcaldes de todo el país? ¿Ve alguna solución?

E.R.: A diario recibo llamadas de alcaldes del resto del país pidiendo que reciba a mucha gente, pero les he manifestado que no es competencia del alcalde de Villa del Rosario, sino de Migración Colombia, que tiene unos protocolos. Pero hay unos municipios y departamentos que irresponsablemente envían la gente sin protocolos. Nos están llegando camiones que nos dejan aquí 50 o 100 personas, pero lo que siempre he manifestado es que si nos colaboraran y no nos enviaran más personas durante 15 días, nosotros podríamos pasar los que hay a Venezuela y recibir más del interior del país. Este es un tema bastante difícil, es poco el sueño que se concilia pensando en en la situación.