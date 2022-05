Alcalde de San Jacinto del Cauca, Bolívar, en líos; al parecer no le quiere pagar a contratistas por obras

Contratistas de obras viales, en el departamento de Bolívar, están al borde de un colapso, esto porque no han recibido el respectivo pago por su trabajo, el cual estaban adelantando en San Jacinto del Cauca, donde habrían hecho un contrato verbal con Marcial Chávez, alcalde de ese municipio, para arreglar una vía, las cual estaría adelantada en un 70 %.

SEMANA logró comunicarse con dos representantes de los trabajadores a quienes les estarían debiendo una gran suma de dinero; se conoció que habían pactado pagarles 160.000 pesos por hora, sin embargo, a uno de ellos le deben aproximadamente 141 millones de pesos.

“A mí me estaban adeudando 1.320 horas, el año pasado me abonaron 70 millones de pesos, pero desde esa época no he recibido más dinero. Lo único que me han dicho es que el 5 de marzo me pagaban, luego que en el mes de abril, ya estamos en mayo y no pasa nada”, manifestó Edgar Ortiz, contratista de la obra que se estaba ejecutando desde Guaranda hasta Mamarraya, Sucre, en ese sector estaban arreglando una carretera.

Según Ortiz, el mandatario de San Jacinto del Cauca, trabaja con un hombre llamado Federico que sería el secretario de Planeación, y también con otro hombre llamado Jairo, quien sería el secretario General; al parecer, estas tres personas habrían convencido a Edgar y otros contratistas para llevar a cabo el trabajo que les adeudan.

“El alcalde no da la cara, no viene casi al municipio. Todo empezó porque el año pasado estaba trabajando en Majagual, Sucre, con el resto del equipo estábamos canalizando unos caños en esa zona, pero el trabajo terminó. Hasta allá llegaron los tres personajes: Marcial, Federico y Jairo, a proponerme arreglar la vía de Guaranda hasta Mamarraya, porque se dieron cuenta que tenía la máquina parada. La idea era abrir la vía por un cerro, entonces acepté, me dijeron lo del pago, fuimos al sector y empezamos a trabajar”, contó Edgar.

Al iniciar dicho trabajo, según Edgar, recibieron un adelanto monetario, por lo que pensaban que era un trabajo serio. “Después ya nos decían: ‘aguanten muchachos que vamos a organizar todo para que ustedes trabajen con nosotros’. Ya hemos aguantado suficiente”, relató Ortiz, quien además expresó sentirse muy preocupado porque la máquina que utilizó para realizar ese trabajo es de un hombre oriundo de Medellín, a quien le estaría adeudando más de 60 millones de pesos, y teme por su vida. “Andamos con miedo porque no sabemos qué nos puedan hacer”, aseguró.

Por su parte, el contratista Víctor Hugo Abba, se encuentra en la misma posición. “Pedí prestado 40 millones de pesos al interés, tengo amenazas porque me están cobrando ese dinero. Ese señor Marcial nunca me ha pagado nada, incluso tiene fama de incumplido, ha dejado todas las obras inconclusas ya que nadie le termina porque él no paga”, dijo.

El señor Abba también manifestó que el peor error fue haber realizado un acuerdo verbal. “Ese fue el problema, yo me confié porque un amigo mío fue el que conoció a Marcial y el tiene mucha parla, lo convenció de que lleváramos las máquinas, que a medida que fuéramos trabajando, él nos iba a ir cancelando, pero nunca nos cumplió”, afirmó a SEMANA.

De otro lado, una persona de la zona que no quiso revelar su nombre, aseguró que el alcalde de San Jacinto del Cauca, el señor Marcial Chávez, se la pasa organizando fiestas, regalando dinero en efectivo en grandes cantidades y obsequiando vacas en diferentes cumpleaños. “Ese señor es un despilfarrador, fantoche, la gente está arrepentida de haber votado por él. Conocimos que regaló 10 millones de pesos en una integración”, declaró la fuente anónima.

SEMANA intentó comunicarse con Marcial Chávez, alcalde de San Jacinto del Cauca, pero no tuvo respuesta alguna. Por el momento, son cuatro los contratistas que esperan que les cumplan con los respectivos pagos.