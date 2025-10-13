Suscribirse

Bogotá

Alcalde Galán tras atentado contra activistas venezolanos: “Ya hay avances en la investigación”

Yendri Omar Velásquez y Luis Alejandro Peche fueron atacados en el barrio Cedritos.

Redacción Nación
13 de octubre de 2025, 11:55 p. m.
Carlos Galán Alcalde de Bogotá
Carlos Galán, alcalde de Bogotá | Foto: colprensa

En la tarde de hoy, lunes 13 de octubre, dos ciudadanos venezolanos sufrieron un ataque a balazos en el reconocido barrio Cedritos, en la capital de la República.

Se trata de Yendri Omar Velásquez y Luis Alejandro Peche, dos activistas opositores a Nicolás Maduro, quienes fueron atacados mientras caminaban en una de las calles del barrio.

Ambos se encuentran fuera de peligro, según anunció la Policía. De acuerdo con información conocida por la prensa, varios testigos relataron que el atentado tuvo lugar desde un vehículo, desde el cual se efectuaron múltiples disparos.

Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez estaban en el norte de Bogotá cuando fueron atacados.
Luis Alejandro Peche y Yendri Omar Velásquez estaban en el norte de Bogotá cuando fueron atacados. | Foto: Suministrada

En ese contexto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en su cuenta de X y envió un mensaje de solidaridad con los afectados.

“Fueron atacados con arma de fuego y tras resultar heridos, fueron trasladados a una clínica de la ciudad para recibir atención inmediata que permitiera salvar sus vidas, siendo valorados como pacientes estables al ingreso para su atención”, dijo Galán.

Contexto: Gustavo Petro se pronuncia tras atentado a opositores venezolanos en Bogotá: “Nadie puede decir que el Gobierno los ha molestado”

El burgomaestre confirmó que los venezolanos “buscaron refugio en Colombia desde el segundo semestre de 2024, tras abandonar su país de origen por ser perseguidos políticos”.

Galán también pudo constatar que, una vez ocurridos los hechos, la Policía Nacional “inició la recolección de información dirigida a la captura de los responsables de este acto violento y la identificación de sus determinantes”. También agregó que “ya hay avances en la investigación”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo condenó el ataque y explicó que los activistas de derechos humanos se habían acercado a la entidad del Estado.

“Yendri, al igual que muchos otros líderes y lideresas sociales, ha acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos”, indicó un comunicado de la Defensoría.

“Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas”, agregó la Defensoría del Pueblo.

Por otro lado, el presidente Petro envió un mensaje, publicado en su cuenta de X, en el que rechazó el ataque y aseguró que no sufrían persecución por parte del Gobierno.

“Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Nadie puede decir que el Gobierno los ha molestado cualesquiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará”, dijo.

Finalmente, la Plataforma Unitaria se sumó al rechazo por el atentado contra los activistas y refugiados venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez.

“Ningún acto de violencia o intimidación logrará silenciar la voz de quienes luchan por la libertad, la justicia y los derechos humanos”, dice la carta.

Carlos Fernando Galán

Carlos Galán Alcalde de Bogotá

Alcalde Galán tras atentado contra activistas venezolanos: “Ya hay avances en la investigación”

Redacción Nación
