Alejandro Ordóñez se despacha contra Petro: “Si me hubieran hecho caso, no estaríamos en la hecatombe”

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, volvió a poner sobre la mesa su enfrentamiento político y jurídico con Gustavo Petro. En una entrevista con SEMANA, concedida al director de ese medio, Yesid Lancheros, el funcionario defendió la decisión que tomó en 2013 de destituir al entonces alcalde de Bogotá y aseguró que, si el país hubiera atendido sus advertencias, se habría evitado buena parte de la situación que atravesó durante los cuatro años del gobierno Petro.

Alejandro Ordóñez se confiesa con SEMANA: habla del Congreso, Uribe, Petro, Cepeda, y responde si pensó en convertirse en monje

La declaración se produjo luego de que Lancheros le preguntara por las críticas del expresidente a su nombramiento como ministro del Interior. Petro había recordado que Ordóñez fue quien ordenó su destitución de la Alcaldía de Bogotá y manifestó que había que volver a derrotarlo.

La respuesta del ministro fue directa. Aunque inicialmente señaló que no quería detenerse en los pronunciamientos del exmandatario, lanzó una frase que terminó marcando el tono de la entrevista: “Si me hubieran hecho caso, no estaríamos en la hecatombe que generó el anterior Gobierno”.

Alejandro Ordóñez se confiesa con SEMANA: habla del Congreso, Uribe, Petro, Cepeda, y responde si pensó en convertirse en monje Foto: SEMANA

Cuando el director de SEMANA le pidió precisar a qué se refería, Ordóñez volvió sobre la decisión disciplinaria que tomó contra Petro el 9 de diciembre de 2013. El funcionario sostuvo que en aquel momento había advertido las consecuencias que tendría permitir que el entonces alcalde continuara en el cargo.

Incluso, cuando fue consultado sobre si consideraba que había actuado correctamente al destituirlo, ratificó su posición. Reconoció que los posteriores trámites judiciales determinaron que su decisión no se ajustaba a derecho, pero insistió en que, desde su perspectiva, las circunstancias políticas que se presentaron después confirmaron sus advertencias.

“Esa decisión nos hubiera evitado lo que vivió el país en los cuatro años anteriores”, sostuvo Ordóñez, al defender nuevamente su actuación frente al exalcalde de Bogotá.

El ministro también rechazó las interpretaciones según las cuales aquella destitución terminó impulsando políticamente a Petro y favoreciendo su posterior ascenso a la Presidencia. Consideró que se trata de análisis especulativos y aseguró que existen otras lecturas sobre las consecuencias de aquella determinación.

Ordóñez cuestiona el legado de Petro

En otro momento de la conversación, Lancheros le preguntó directamente qué significó para Colombia el gobierno de Gustavo Petro. La respuesta del ministro fue mucho más allá de las diferencias que ambos mantienen desde hace más de una década.

Ordóñez acusó a la anterior administración de haber llevado al Estado y a la sociedad a una situación de sometimiento frente a las estructuras criminales. Según su interpretación, durante ese periodo se debilitó la autoridad institucional y se deterioraron distintos ámbitos de la vida nacional.

“Pretendieron que el Estado y la sociedad se sometieran al crimen y al delito”, afirmó el funcionario al referirse al balance que hace de la administración Petro.

En esa misma respuesta, sostuvo que Colombia estuvo cerca de atravesar una situación de mayor gravedad y atribuyó a la reacción política y electoral de los ciudadanos la posibilidad de cambiar el rumbo del país.

El expresidente Gustavo Petro el 20 de julio de 2026, en Bogotá Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Sus cuestionamientos también alcanzaron el manejo de la política de paz del anterior Gobierno. Para Ordóñez, la política de paz total representó el fortalecimiento de las organizaciones criminales y la legitimación de la impunidad. En su opinión, esa estrategia golpeó la credibilidad de las instituciones y la confianza de los ciudadanos en el Estado.

También habló del escándalo de Deicy Jiménez

El ministro fue consultado, además, por el escándalo relacionado con Deicy Jiménez y las denuncias sobre una presunta red de mujeres que habría ofrecido servicios sexuales al expresidente Gustavo Petro a cambio de contratos.

Frente a ese episodio, Ordóñez lanzó una de sus declaraciones más fuertes de la entrevista. Calificó lo sucedido, según los señalamientos planteados en la pregunta, como un deterioro del ejercicio de la autoridad y cuestionó la conducta que le atribuyen al exmandatario.

El funcionario sostuvo que ese tipo de denuncias refuerzan, a su juicio, la necesidad de una restauración moral del país. Sus afirmaciones se produjeron en el contexto de una pregunta sobre señalamientos que deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.