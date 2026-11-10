Alias Dimax, el narco que se disfrazó de indígena para escaparse de una condena, fue enviado a la cárcel otra vez

Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, fue sentenciado por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos; sin embargo, en septiembre de 2024 logró obtener certificaciones étnicas para hacerse pasar por indígena, un asunto sin explicación.

Así pretendía huir alias Dimax, heredero de Boliqueso, excapo del narcotráfico en el Valle del Cauca

Luego, un juez de ejecución de penas en Palmira ordenó su traslado desde la cárcel de Villahermosa en Cali hacia el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida (Valle del Cauca), en su nueva faceta como indígena.

La Fiscalía confirmó que alias Dimax escapó del sitio en el que estaba bajo resguardo de la justicia indígena, como supuesto integrante de esa comunidad, y lo hizo con el propósito de evadir su responsabilidad en la condena a 38 años de cárcel que tenía por los delitos imputados.

“De esta manera, al parecer, logró que un juzgado de ejecución de penas de Palmira ordenara su traslado desde la cárcel de Villahermosa en Cali hacia el resguardo Kwe’sx Yu Kiwe, ubicado en Florida (Valle del Cauca). De este lugar presuntamente se escapó para evadir la acción de la justicia”, explicó la Fiscalía.

Captura de alias Dimax. Foto: Dijín- Policía

El pasado 9 de septiembre, fue ubicado en Panamá en atención a una notificación roja de Interpol. El 29 de octubre fue expulsado de ese país y retornó a Colombia, donde se hizo efectiva una nueva orden de captura en su contra.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez promiscuo de Florida (Valle del Cauca) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Carlos Vacca Castillo, alias Dimax, señalado cabecilla de una estructura delincuencial que escapó de un resguardo indígena donde cumplía una condena de más de 38 años de prisión”, señaló la Fiscalía.

Además de la condena contra alias Dimax, un fiscal especializado de la Seccional Cali lo presentó en audiencias concentradas y le imputó el delito de fuga de presos, cargo que no fue aceptado.

En las últimas horas fue expulsado desde Panamá Juan Carlos Vacca Castillo, cabecilla principal del grupo delincuencial común Los Dimax. Foto: Policía

“El procesado, además de la medida privativa de la libertad impuesta, quedó a disposición de un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para garantizar el cumplimiento de la condena impuesta”, advirtió el ente acusador al lograr por segunda vez una orden de un juez para mantener a Dimax en la cárcel.