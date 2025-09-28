Álvaro Leyva denuncia en Estados Unidos al periodista español Juan Diego Quesada y expone cercanía de él con funcionaria del Gobierno Petro y Armando Benedetti

El excanciller colombiano Álvaro Leyva denunció al periodista español Juan Diego Quesada, corresponsal del diario El País, en Colombia, quien el pasado 29 de junio divulgó unos audios del exfuncionario y advirtió que “buscó en Estados Unidos la complicidad de Trump para tumbar a Petro”.

La denuncia de Leyva fue radicada ante el despacho de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, el pasado 25 de septiembre. Leyva le pide que “inicie las investigaciones necesarias para proceder a aplicar las normas federales y jurisprudencias con el propósito de garantizar cumplida justicia”.

En la acción judicial, de 21 páginas, Leyva pone de presente una relación personal entre Quesada y la funcionaria Sandra Lorena Arboleda Zárate, a la que describe como “protegida del señor Benedetti (hoy ministro del Interior) y del propio presidente de la República”.

“Quede claro entonces que la relación entre ellos cuatro (Armando Benedetti, Gustavo Petro, Sandra Lorena Arboleda y Juan Diego Quesada) viene de antaño. Para más claridad, Arboleda Zárate fue jefe de Prensa de la campaña Petro Presidente. Se da el hecho que el mencionado periodista español, como ya se anotara, corresponsal del diario El País con sede principal en Madrid, capital del Reino de España, embaraza a la señora Arboleda Zárate, convirtiéndose con ello el periodista en figura particularmente proclive al hoy ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, y al jefe de Estado, doctor Gustavo Petro”, expone el excanciller Leyva.

Asimismo, agrega: “La intricada relación surgida hace de Juan Diego Quesada un instrumento de mucha utilidad. Se le entregaron por ello unas grabaciones que se me hicieron de manera fraudulenta, señora fiscal general, base a partir de la cual procede el susodicho periodista a recurrir a una inventiva dolosa, instrumentalizando para los funestos propósitos el diario español ya mencionado, del cual, repito, es corresponsal. Terminó fraguando criminalmente un entrampamiento”.

Leyva se refiere a las grabaciones en las que se les escucha hablar con una persona aún no identificada y dice que fueron manipuladas.

“Permítaseme manifestarle en este momento, señora fiscal general, que sobre las mencionadas grabaciones recayó un estudio forense adelantado por reconocido perito. Se logró establecer que se trataba de una sola grabación; se analizó la originalidad de dicho archivo (grabación) por medio de metadatos. Se concluyó que el audio no es original ni se presenta íntegro. Fue editado caprichosamente para ser difundido con sentido totalmente acomodado —entrampamiento a las víctimas—. Los ruidos fueron agregados. El referido peritaje se encuentra bajo cadena de custodia”.

“Juan Diego Quesada, de manera irresponsable, compromete al importante diario mencionado, del cual es corresponsal, con la fabricación de un golpe de Estado supuestamente promovido por quien le presenta a usted este denuncio, señora fiscal general, en connivencia con funcionarios públicos y asesores de congresistas republicanos de su país, los Estados Unidos de América. Toda una ficción propia de una conducta delincuencial del señor Juan Diego Quesada, en unión del señor Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia. De ello se puede lograr la trazabilidad del iter criminis para que sobre los denunciados recaiga el indictment correspondiente”, agrega Leyva en la carta ante la fiscal Bondi.

En la denuncia, Leyva se refiere a la relación sentimental entre Quesada y Arboleda, quien en su momento trabajó con Armando Benedetti en la Embajada de Colombia en Venezuela.

“De lo que hay certeza, señora fiscal general, es que Juan Diego Quesada aprovechó el tiempo de su supuesta investigación en la ciudad de Nueva York, para estar al lado de la señora Sandra Lorena Arboleda Zárate, en momentos del nacimiento del hijo de ambos. Nació el pasado 11 de abril. Me abstengo de mencionar el nombre del niño por tratarse de un recién nacido”.

Luego, da detalles del cargo de Arboleda Zárate en el Gobierno Petro. “La señora Sandra Lorena Arboleda Zárate fue nombrada como consejera de Relaciones Exteriores adscrita al Consulado General Central en Nueva York, mediante Decreto N.° 0046 del 20 de enero de 2025”, dice el documento.

“Señora fiscal general, fácil es colegir que el periodista tantas veces mencionado, señor Juan Diego Quesada, y el presidente Gustavo Petro Urrego se habrían concertado para filtrar las fraudulentas grabaciones y manipular información a través del artículo periodístico mencionado, publicado en el diario internacional El País de Madrid, ciudad capital del Reino de España, con el propósito de exponer y señalar a asesores de congresistas republicanos y congresistas propiamente, e incluso al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, como copartícipes en un golpe de Estado, supuestamente propiciado por estos altísimos funcionarios públicos norteamericanos en confabulación con quien denuncia, Álvaro Leyva, con Jorge Leyva (hijo del excanciller) y mi hermana Dorotea”, agrega el documento.

Leyva rechaza de tajo cualquier intento golpista en alianza con Estados Unidos. “Instrumentalizó Juan Diego Quesada al importante medio para ponerlo a titular y afirmar de manera taxativa semejante barbaridad. ¿Yo, Álvaro Leyva, colombiano, de mano del presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, actuamos de manera dolosa y organizada para tumbar de la presidencia a Gustavo Petro?”.