Álvaro Uribe reacciona a despidos masivos de militares en Colombia y pide proteger las Fuerzas Armadas

El antioqueño indicó que estas instituciones no merecen el trato que están recibiendo.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez asistió este domingo al foro ‘Las regiones vuelven al centro’, que se llevó a cabo en la ciudad de Valledupar, donde aseguró que las Fuerzas Armadas de Colombia no merecen que las deterioren.

Igualmente, el líder del Centro Democrático mostró su desacuerdo con los recientes despidos masivos de militares que se han presentado en el país. Además, recalcó que ese tipo de decisiones las debilita.

El expresidente se refirió sobre los despidos en las Fuerzas Militares - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Nuestras Fuerzas Armadas no han sido privilegiadas con la impunidad, han sufrido mucho. A muchos de sus integrantes los han condenado y a otros los han acusado injustamente y han tratado de desmontarlas”, manifestó.

Luego, señaló: “Muy respetuosamente quiero decirles a los colombianos, desde Valledupar, y al oído del Gobierno, que nuestras Fuerzas Armadas no merecen que las deterioren, no merecen esos despidos masivos porque no son golpistas, porque siempre han respetado la Constitución y la voluntad del pueblo”.

Uribe Vélez, de igual manera, aprovechó ese espacio en la capital del Cesar para puntualizar que el debilitamiento de las Fuerzas Militares en el país comenzó desde que se firmaron los acuerdos con las Farc.

Pese a que no mencionó directamente al actual gobierno, el exmandatario colombiano precisó que a los militares se les deben brindar todas las garantías para que puedan realizar su trabajo, reiterando que el objetivo no es deteriorarlas más.

“Hicieron otra cosa con las Fuerzas Armadas en ese proceso con la Farc, las maltrataron y las pusieron de igual a igual con el terrorismo. Colombia no puede aceptar eso, tiene que rechazar ese hecho. Una cosa eran las Fuerzas Armadas que estaban destruyendo las democracias como lo hicieron en Guatemala”, sentenció.

Desde Valledupar, Cesar



¿Por qué proteger a nuestras Fuerzas Armadas?



Álvaro Uribe pide proteger las Fuerzas Armadas - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

ARMADA NACIONAL SOLDADOS ATIGUERRILLA EJERCITO MILITARES PUERTO LEGUIZAMO/ PUTUMAYO MAYO 24 DE 2011 FOTO LEON DARIO PELAEZ/SEMANA - Foto: León Darío Peláez (Semana)

Cabe recordar que la dramática situación que están viviendo más de 700 militares del Ejército, quienes denunciaron que de manera arbitraria y sin previo aviso, los despidieron de la institución, sin dejar que terminaran el año de capacitación y transición a la vida civil, situación que alertaron es “extraña”, ya que en 2022 se permitió hacer ese proceso sin ninguna eventualidad.

Uno de los soldados se comunicó con SEMANA y reveló detalles de la decisión que afecta a centenares de uniformados, quienes por 20 años prestaron su servicio a la patria. Señaló que se está “vulnerando los derechos” de los militares.

“Se nos ha cortado el derecho al estudio. Estábamos estudiando y nos llega una notificación que dice que por tiempo de servicio de 20 años tenemos derecho a pensión, pero no se nos está teniendo en cuenta para una adaptación a la vida civil”, sostuvo el militar, quien no quiso dar su nombre por razones de seguridad.

Cerca de 700 militares fueron despedidos - Foto: NurPhoto via Getty Images

El integrante del Ejército aseguró finalmente que la razón de la medida adoptada por la institución fue por austeridad en el gasto, postura que, según advirtió, no entiende, pues reveló que en 2022 sí se permitió a los uniformados realizar el año de transición.

“Con esta decisión, no se dan cuenta el daño que nos causan a nosotros como soldados profesionales y al propio núcleo familiar, pero se han enfocado mucho en la austeridad del gasto, dejando de lado el esfuerzo. Es como si no tuvieran en cuenta los años que estuvimos alejados de nuestras familias”, subrayó.