“Amo al toro de lidia”: el torero Luis Bolívar, quien casi pierde la vida en una corrida y se lesionó varias costillas, dice que está listo para volver al ruedo

SEMANA: ‘Rosquetero’, de 544 kilos, lo embistió fuertemente. ¿Qué se le viene a la mente?

LUIS BOLÍVAR: Lo recordaré mucho por varias cosas. Era un toro que transmitía mucho, tenía un buen galope y por eso le pegó la larga. Se queda corto en ese momento, pero bueno, lo recordaré porque me movió el mundo un par de veces (risas).

SEMANA: Un par de veces y casi lo mata. ¿Qué sintió en ese momento?, porque los videos desde el tendido mostraron que era algo grave.

L.B.: Claro, es que el toro tenía mucha movilidad, como el ruedo es chico, muestra más su movimiento, pero gracias a Dios ha sido poco lo que ha pasado. Cuando un toro lo coge a uno queda a merced de él y es lo que el animal quiera y Dios dispone. Son momentos duros, pero son nuestros peajes o, lo que llaman en el mundo moderno, nuestro karma. Cada vez que se sale a torear uno está expuesto a esto, sea por errores de uno o porque el toro ve luz y te coge.

SEMANA: ¿Usted cometió un error?

L.B.: Podemos decir que sí, porque lo más correcto era, sobre todo con la forma de moverse el animal, haberlo parado dándole sitio y pegándole un lance normal. La gente estaba muy contenta y con muchas ganas de ver toros y una larga siempre anima al tendido.

El matador colombiano Luis Bolívar fue corneado en el centenario de Mondoñedo. - Foto: Farley Betancourt

SEMANA: Pero finalmente no fue una cornada. ¿Qué lesiones tuvo?

L.B.: En una rodilla, estamos descartando, pero tengo que empezar la rehabilitación porque tengo un par de fechas por cumplir y lo estoy dando todo en la recuperación.

SEMANA: ¿Y qué le pasó en las costillas?

L.B.: Unas fisuras, la verdad es que me pasó poco por la forma en que me embistió en las tablas. Se pensó que tenía unas fracturas, pero gracias a Dios solamente fueron unas fisuras. Es poco para lo que pudo pasar.

SEMANA: En ese momento, muchos taurinos vieron que la embestida que le pegó el toro tenía similitudes con la cornada de Pepe Cáceres que le costó la vida. ¿Fue así?

L.B.: Imágenes del día de la fatalidad de Pepe no las tengo muy claras, pero en lo que llegué a leer alguna vez, el toro lo coge y lo lleva a las tablas. Me lo han dicho, pero gracias a Dios esta vez no fue así y estamos para contarlo.

SEMANA: ¿Cuántas cornadas en su carrera?

L.B.: Tengo 12 cornadas en el cuerpo y estuve a punto de morir el día de mi alternativa. Son cosas que deben pasar porque se está toreando y delante de un animal de lidia que en cualquier momento puede acometer.

Luis Bolívar, torero colombo-panameño, uno de los grandes triunfadores de la Temporada Taurina de Manizales 2023. Foto: Cormanizales. - Foto: Cormanizales

SEMANA: ¿Sintió que iba a morir cuando lo embistió ‘Rosquetero’?

L.B.: No, la fe nunca se puede perder (risas). Si uno se derrumba en esos momentos, seguro das opción a que eso pase. Es un momento extremadamente rápido y en este caso me agarré del pitón izquierdo para que no entrara en el sobaco, por eso el toro me lanza y esos momentos hay que aprovecharlos. Hay que estar muy despierto porque si uno se asusta, seguramente uno queda desprotegido ante él.

SEMANA: Pero hubiera podido ser una cornada muy grave…

L.B.: Claro, cuando un animal le levanta los pies a un torero, todo puede pasar. Tengo amigos que han caído en el ruedo como Iván Fandiño. Tengo 20 años de alternativa y estas cosas pasan, pero hay que verlo como un accidente y con muchas ganas de ponerme delante de un toro otra vez.

SEMANA: ¿Quedó en deuda con la afición taurina de Bogotá?

L.B.: Sí, lógico, quedé en deuda con la afición de Bogotá. Ojalá pueda hacer alguna gesta en la capital porque lo deseo y ojalá que lo pueda hacer en una reapertura de La Santamaría.

SEMANA: Nos habla de 12 cornadas, que casi pierde la vida en su alternativa. ¿Aun así ama al toro de lidia?

El torero colombiano Luis Bolívar ha indultado toros en las Ferias de Cali y Manizales. - Foto: William Cortés

L.B.: Sí, por supuesto. Amo al toro de lidia, es un animal hermoso y que me ayuda en mi profesión. Además, da oportunidades para crecer, generar empleo y generar una economía. Sobre todo, es un espectáculo, es una conexión que existe durante diez minutos con un animal y ese es el arte al fin de cuentas. Por eso, grandes artistas y escritores se han sentido captados con la tauromaquia. Pero a la pregunta, lo amo demasiado y ojalá no se prohíban las corridas en Colombia, deben respetar nuestras tradiciones.

SEMANA: ¿Viene una feria en México y qué fechas tiene pendientes?

L.B.: Una tarde en Aguascalientes, otra el 30 de abril en Perú y tenemos tres en mayo. Estamos pensando en toda la temporada, pero para eso requiero que no me operen, que pueda fortalecer la rodilla y echar para delante.