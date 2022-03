La defensa presentó ante el alto tribunal la solicitud. SEMANA reveló las pruebas que ordenó ya la sala penal en el marco del estudio de si avala o no la extradición de Otoniel.

Amparándose en un punto del acuerdo de paz, alias Otoniel pide a la Corte Suprema no extraditarlo a EE. UU.

Dairo Antonio Úsuga, conocido con el alias de Otoniel, pasó de ser la cabeza del grupo criminal Clan del Golfo a un hombre que, tras las rejas, sigue generando polémica por cuenta de sus posibles intentos para frenar su extradición. Ha comparecido ante la JEP y la Comisión de la Verdad, pero ahora una solicitud de garantía de no extradición podría generar demoras para su eventual envío a Estados Unidos. Cabe recordar que esta decisión de extradición debe ser avalada por la Sala Penal de la Corte Suprema.

La solicitud no solamente fue presentada ante la JEP, sino precisamente ante la Corte Suprema y argumenta que por ser supuestamente una especie de colaborador de las Farc, se le debe aplicar la garantía de no extradición, punto clave del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno Santos y las Farc en La Habana.

Según la defensa de Otoniel, están dadas las condiciones y existen las pruebas de que “la razón por la que su representado fue excluido del Proceso de Justicia y Paz, es porque al interior de dicho trámite se acreditó que era colaborador de las Farc-Ep, por lo que es titular de la garantía de no extradición”.

“Dada la naturaleza del concierto para delinquir como delito permanente, además de existir la probabilidad de que los hechos de las sentencias no incluyan el lapso en el que se dio el delito, guarda estrecha relación con el objeto de prueba del trámite”, señala la defensa de Otoniel en el documento.

Esa solicitud podría no prosperar. De hecho, fuentes del caso señalan que Otoniel no tiene relación alguna con las Farc o no hay indicios de pertenecer a este grupo, por eso esta petición podría ser negada. La defensa de Otoniel considera que es mucha la información privilegiada que tiene sobre el conflicto y que conoce sobre temas clave de la guerrilla, de grupos paras al igual que temas de la fuerza pública. Incluso, argumentan, Otoniel habría ayudado a crear grupos paramilitares.

Cabe recordar que Otoniel, que fue capturado el pasado 24 de octubre en un operativo adelantado por el Ejército, la Policía y la Armada en el Urabá antioqueño, exactamente en el cerro Yoki, ubicado entre Necoclí y San Pedro de Urabá, se encuentra recluido en la actualidad en los calabozos de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) en Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad, y su aporte se ha convertido en elemento clave para la investigación.

Recientemente, se conoció la denuncia hecha por la Comisión de la Verdad sobre el robo de las grabadoras digitales que se usaron en entrevistas a Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, así como un computador que contenía sus declaraciones.

- Foto: getty images

Los dispositivos fueron hurtados el pasado 18 de febrero por personas sin identificar que ingresaron a la vivienda del investigador de la Comisión, Eduardo Andrés Celis Rodríguez, que acompaña al comisionado Alejandro Valencia Villa en la entrevista con alias Otoniel.

“La Comisión de la Verdad rechaza y denuncia este hecho que atenta contra uno de sus funcionarios y contra el trabajo de esclarecimiento del conflicto armado en el país y pide a las autoridades competentes investigar de manera diligente y eficaz los hechos”, afirmó la entidad.