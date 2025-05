Andrea Petro, hija del presidente, desata comentarios tras curiosa publicación: “Los ataques no duelen”

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, ha estado bastante activa en redes sociales. Como es de recordar, el pasado 3 de mayo compartió una imagen en la que apareció en ‘paños menores’, junto a un mensaje que decía: “ Critican mi cuerpo por una foto. Yo lo llamo seguridad propia. Mostrarme tal como soy no es para agradarles, es para recordarme que no necesito aprobación ajena para tener valor ”.

Ahora, este viernes 9 de mayo, Andrea Petro volvió a compartir una curiosa publicación junto a otro mensaje: “No elegí ser foco, pero lo soy. Te observan, te idealizan, te destruyen. Cada gesto se vuelve espejo de los otros. Pero nada de eso toca lo real. Cuando hay madurez emocional y claridad interior, los ataques no duelen, los halagos no ciegan. Solo ruido. Y el ruido pasa ”.

“Mis respetos y admiración; No soy petrista, pero admiro a la mujer que quiere exponer y contar su vida como madre e hija. Qué las críticas sean fuerza para el alma. De tu padre si no hablo porque sería un desastre. Buen viento y buena mar; ¿Por qué las feas siempre intentan llamar la atención con estupideces?; Andrea, yo te apoyé en la publicación, me parece una bella mujer. No me importa apellido. Un fuerte abrazo; La inmadura aquí es usted que se expone constantemente buscando atención. Respete la dignidad del cargo de su padre y aléjese de la vida pública. Eso es más maduro que cualquier otra estupidez que hace acá; Maravillosa. Contigo me gustaría tomarme un café; Heredaste lo mentiroso de tu papá o no?”, comentaron en la publicación de Andrea Petro algunos de sus seguidores.