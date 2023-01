Angustiante: Una perrita maltratada durante 10 años lucha por sobrevivir a una operación de tumores en las glándulas mamarias

La historia de Cecilia se ha vuelto viral durante las últimas horas, cuando las personas que la mantienen a salvo, reportaron la gravedad de su estado y relataron que el animal fue víctima de un brutal abuso desde que era prácticamente una cachorra y estuvo en edad fértil.

“Su dueño la dejaba todo el día en la calle hasta que ella quedaba embarazada, la entraba a su casa para que pariera sus bebés, y una vez los paría esperaba que tuviera un mes o y mes y medio de nacidos y los mataba a todos”, relata Daniela Díaz, directora de la Fundación Colitas Felices, que auxilió al animal.

Una vecina que, según dijo, presenció el abuso contra Cecilia durante años enteros, decidió tomar cartas en al asunto, y en un descuido de su propietario la rescató para comenzar a buscar ayuda cuanto antes de parte de personas especializadas.

“Se robó, literalmente, a la perrita, nos llamó desesperada llorando porque la tenía a bordo de su carro y no sabía qué hacer con Cecilia; nosotros enseguida gestionamos el transporte para ella, la aceptamos y le dimos la bienvenida a la Fundación”, asegura Daniela Díaz.

Sin embargo, el drama para Cecilio apenas empezaba, pues en la revisión médica que le hicieron, detectaron que tenía serios problemas en sus glándulas mamarias, producto, según los especialistas, de haber sido tratada toda su vida como una máquina de parir cachorros. Su suerte estaba echada.

“Hace dos semanas se le realizó el retiro completo de toda la cadena mamaria, lo que se llama una mastectomía total; tiene más de 40 puntos, porque literalmente está cosida de punta a punta, y en este momento se encuentra en recuperación; tuvo una pequeña recaída porque se llenó de líquido el estómago y tuvimos que llevarla por urgencias, vaciarle toda la barriguita y en este momento ya se encuentra estable y nuevamente recuperándose en su periodo post crítico”, explica su cuidadora.

Cecilia permanece bajo estricto monitoreo de los especialistas - Foto: Cortesía Daniela Díaz

A pesar de la valentía del animal, de raza beagle mini, que ha sorprendido a veterinarios y cuidadores, las secuelas de toda una vida de maltratos en su contra son devastadoras. Si logra superar con éxito la operación de la extracción de las mamas, dé todas maneras deberá volver al quirófano para otra operación más difícil.

“En tres o cuatro meses tenemos que hacer la segunda parte de la operación, que es una histerectomía y poderle retirar a Cecilia todo el aparato reproductor y que su vida deje de correr peligro”, confirma la directora de la Fundación Colitas Felices, que a final de año denunció también la muerte de una perrita infartada por culpa del ruido generado por el uso de pólvora y de otra que fue atacada por sus compañeros, cuando entró en pánico por al atronador ruido.

Del hombre que al parecer maltrató sin descanso a Cecilia no se sabe nada, porque la mujer que la rescató y la entregó a la Fundación prefirió no identificarlo para evitar problemas. “Tenía miedo de que la persona que era su dueña tomara represalias contra ella y nos pidió que no lo denunciáramos, nosotros desconocemos el paradero de esa persona”, confirma Daniela Díaz.

Por ahora, mientras se recupera de la compleja cirugía, la Fundación requiere apoyo económico para intentar salvarle la vida a Cecilia, garantizando su permanencia en la clínica para poder alistarla para el segundo y más difícil reto médico.

La única forma de salvarle la vida es sometiéndola a una segunda cirugía, cuyo costo es elevado - Foto: Daniela Díaz

“Nosotros les pedimos ahora ayuda a todos los que quieran apoyar a Cecilia; la cuenta médica ya superó el millón y medio y buscamos buenos corazones que nos ayuden a saldar esta deuda que tenemos”, afirma la directora de la Fundación Colitas Felices, que habilitó el número celular 3057951134 para recibir las donaciones de quienes quieran colaborar.