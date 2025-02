El sistema es clave para conectar la ciudad de extremo a extremo. De hecho, actualmente son varias las obras que se encuentran en ejecución para ampliar el sistema. Su horario es de lunes a viernes, de 4:00 a.m. a 11:00 p.m.; sábados, de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.; y domingos y festivos, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Estos horarios aplican tanto para los servicios troncales como para los buses alimentadores.