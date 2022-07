“Aquí no somos una horda de salvajes”: general (r) Eduardo Zapateiro

En entrevista con SEMANA, el general Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército, habló de su retiro de la institución tras más de 40 años y se refirió a varios temas, entre ellos los relatos escalofriantes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de militares en retiro que participaron en los falsos positivos.

El general afirmó que quien se “equivocó y traspasó líneas rojas, que responda”, y agregó que el Ejército no es una “horda de salvajes”.

“Les digo a todos los colombianos que sigan amando a su Ejército. Si alguien se equivocó y traspasó líneas rojas, que responda. Esas historias hay que contarlas. Aquí no somos una horda de salvajes”, sostuvo.

Posteriormente, señaló que es respetuoso de la JEP, pero aseguró que no todos los que acuden a dar sus testimonios “están diciendo la verdad”. “Somos respetuosos de la JEP, pero quiero decirle algo: no todos los que van a la JEP, de pronto, están diciendo la verdad. Solo algunos”, expresó.

En sentido, el excomandante del Ejército puso un ejemplo. Señaló que un exoficial que se encuentra detenido por falsos positivos señaló ante la JEP que había sido intimidado por él durante una visita al cantón de comunicaciones en Facatativá, Cundinamarca, hecho que fue negado categóricamente por Zapateiro.

“Siendo comandante del Ejército, visité el cantón militar de comunicaciones en Facatativá. Después de condecorar a algunos soldados, el comandante me dijo: ´Mi general, ¿puede ir a visitar a los que están detenidos?´. Acepté. Entré, formé y hablé con ellos. Con nadie en particular, sino con todos. Posteriormente, uno de esos muchachos fue citado a la JEP. Le dicen alias Zeus. Me da pesar decir que un exoficial del Ejército tenga alias. Luego, el periodista Daniel Coronell se comunicó conmigo y me dijo: ´General, tengo entendido que usted conoce al mayor que le dicen alias Zeus´. Yo le dije: claro que lo conozco. Él insistió: ´Es que estuvo en la JEP y, en sus declaraciones, dijo que se había sentido intimidado por usted, porque lo visitó allá, y estuvo hablando con él´. Yo le respondí: ´Mire, yo no lo visité a él. Fui al cantón a unas actividades protocolarias´ y le mandé fotos de lo que hice ese día. Pero ese mayor dijo en la JEP cosas que no eran, qué dizque había hablado conmigo y que estaba intimidado por mí.”, dijo.

Y agregó: “Le pedí el favor a Daniel Coronell: ´Yo espero que esto que le estoy pasando, lo diga en el artículo que va a sacar sobre mí, destruyendo mi imagen´. Me destruyó la imagen, pero no puso lo que le dije y eso que le expliqué con fotografías. Entonces, ¿será que a la JEP va todo el mundo a decir la verdad? Esa es mi pregunta y preocupación”.

Zapateiro, no obstante, manifestó sentir dolor por los testimonios de los exmilitares ante la JEP en los que reconocen el asesinato de inocentes. “Eso no nos lo enseñan en ninguna escuela. No son las instrucciones ni el pénsum que recibimos. Nuestra institución es sagrada”.

También negó que los falsos positivos fueran política de Estado, como se afirma desde algunos sectores. “Por ningún motivo. Ninguna política. Es que es absurdo. De pronto señalan a generales de la época en la que sucedieron estos hechos. El general Mario Montoya era el comandante y yo era el director de la Escuela de Soldados Profesionales. Jamás en mi vida recibí órdenes o instrucciones, ni del Cedoc, que es el Comando de Educación y Doctrina, y mucho menos del comandante del Ejército. Si algún comandante dio esas órdenes, tendrá que responder”, subrayó.